"Намагався блокувати енергії": Мендель звинуватила Єрмака в магічних ритуалах (фото)

Ексспікерка президента України Юлія Мендель заявила, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак нібито займався магічними ритуалами та привозив магів з різних країн. За її слів, в українській політиці багато хто практикує "магічні ритуали".

Експрессекретарка Зеленського згадала низку історій протягом періоду з 2019 до 2024 року, в яких фігурував експосадовець та його прихильність до магічних ритуалів. Про це Мендель розповіла в своєму Facebook.

За словами колишньої спіперки Зеленського, вперше про причетність Андрія Єрмака вона почула ще на початку каденції Зеленського в 2019 році. Тоді, як згадує жінка, в Офіс президента на брифінг прийшов журналіст, який опісля брифінгу побіг за тоді радником президента Єрмаком з питанням на камеру: "Що ви робили на кладовищі разом з ІМ’Я?".

"Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті, воно залишилося поігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла", — пише Мендель.

Вже 2020 року один міністр прийшов до тодішньої пресекретарки глави держави і сказав, що Єрмак, який посів посаду очільника ОП, "займається магією". За її словами, чиновник не повідомив подробиць, але "був дуже наляканим".

Мендель заявляє про заняття магічними ритуалами Андрієм Єрмаком Фото: Facebook

"2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів. [А] 2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці", — пише Мендель, додаючи, що про цікавість до магічних ритуалів Єрмака публічно говорять правоохоронці та народний депутат Ярослав Железняк.

Сама громадська діячка каже, що ніколи "не розбиралася в системі магії" і "не займалася ритуалами". Вона додає, що спочатку в це було важко повірити, як "і в існуванян привидів". І спочатку в це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів".

"Єрмак міг би працювати з професіоналами в політиці і економіці, читати книжки і розвивати навички політика/чиновника. Натомість, він намагався блокувати чи використовувати енергії інших людей, як він собі це уявляв. Не здивуюся, що більшість статистики була теж понівечена під його керівництвом", — пише Мендель.

За її словами, коли країна сидить без тепла, світла, без базових потреб, ми можемо всі "тільки посміятися з цієї магічної "політики", якщо є на це сили". Експресекретарка президента додає, що в українській політиці колишній глава ОП Єрмак "далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали"

"П.С. Андрію [звертається Мендель до Єрмака — ред.], коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку", — резюмує свій допис Мендель.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк підтвердив інформацію, яку опублікувала Юлія Мендель. Політик додав, що одним з постачальників "магічних послуг" був маг Веалір, який "в цивільному житті [має ім'я] Богдан Оріщенко".

Железняк побічно підтвердив інформацію Юлії Мендель про Єрмака Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Тому можливо все трохи складніше ніж просто магія", — іронічно підсумував народний депутат.

Сам маг Веліар відреагував на пости Ярослава Железняка та Юлії Мендель. Під час трансляції на своєму Youtube-каналі він повідомив, що 17 травня 2020 року сама Мендель зверталася до "тарлогині та ще одного мага з її особистих питань" під час пандемії коронавірусу.

Маг Веліар прямо не прокоментував свою причетність чи непричетність до надання магічних послуг колишньому главі ОП, про що написав депутат ВР. У своєму великому ролику він звинуватив політика в брехні та маніпуляціях щодо власного майна та родичів, вказуючи на співпрацю політика з Кремлем.

Раніше Фокус розповідав про те, що Мендель назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною". Вона додала, що колишній очільник ОП дуже хотів стати президентом України та вводив в оману главу держави Володимира Зеленського.

Згодом вона звинуватила Україну в обстрілах РФ, але стала об'єкту гейту через свої слова. На її публікацію звернув увагу журналіст Денис Казанський, а також підкреслив абсурдність таких тверджень.