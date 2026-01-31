"Пытался блокировать энергии": Мендель обвинила Ермака в магических ритуалах (фото)
Экс-спикер президента Украины Юлия Мендель заявила, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак якобы занимался магическими ритуалами и привозил магов из разных стран. По ее словам, в украинской политике многие практикуют "магические ритуалы".
Экспресс-секретарь Зеленского вспомнила ряд историй в течение периода с 2019 до 2024 года, в которых фигурировал экс-чиновник и его приверженность к магическим ритуалам. Об этом Мендель рассказала в своем Facebook.
По словам бывшего спипера Зеленского, впервые о причастности Андрея Ермака она услышала еще в начале каденции Зеленского в 2019 году. Тогда, как вспоминает женщина, в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал за тогда советником президента Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?".
"Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался проигнорированным, а материала я так никогда и не нашла", — пишет Мендель.
Уже в 2020 году один министр пришел к тогдашнему пресс-секретарю главы государства и сказал, что Ермак, который занял должность главы ОП, "занимается магией". По ее словам, чиновник не сообщил подробностей, но "был очень напуганным".
"В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. [А] в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складирует в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы", — пишет Мендель, добавляя, что об интересе к магическим ритуалам Ермака публично говорят правоохранители и народный депутат Ярослав Железняк.
Сама общественный деятель говорит, что никогда "не разбиралась в системе магии" и "не занималась ритуалами". Она добавляет, что сначала в это было трудно поверить, как "и в существование призраков". И сначала в это настолько же трудно поверить, насколько и в существование призраков".
"Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книги и развивать навыки политика/чиновника. Вместо этого, он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе это представлял. Не удивлюсь, что большинство статистики было тоже изуродовано под его руководством", — пишет Мендель.
По ее словам, когда страна сидит без тепла, света, без базовых потребностей, мы можем все "только посмеяться над этой магической "политикой", если есть на это силы". Экс-секретарь президента добавляет, что в украинской политике бывший глава ОП Ермак "далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы"
"П.С. Андрей [обращается Мендель к Ермаку — ред.], когда ты это будешь читать, подумай, что любое твое решение и действие теперь будет зеркально отражаться тебе. А Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет. Надо было выбирать светлую сторону с самого начала", — резюмирует свое сообщение Мендель.
Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк подтвердил информацию, которую опубликовала Юлия Мендель. Политик добавил, что одним из поставщиков "магических услуг" был маг Велиар, который "в гражданской жизни [носит имя] Богдан Орищенко".
"Поэтому возможно все немного сложнее чем просто магия", — иронично подытожил народный депутат.
Сам маг Велиар отреагировал на посты Ярослава Железняка и Юлии Мендель. Во время трансляции на своем Youtube-канале он сообщил, что 17 мая 2020 года сама Мендель обращалась к "тарлогине и еще одному магу по ее личным вопросам" во время пандемии коронавируса.
Маг Велиар прямо не прокомментировал свою причастность или непричастность к оказанию магических услуг бывшему главе ОП, о чем написал депутат ВР. В своем большом ролике он обвинил политика во лжи и манипуляциях относительно собственного имущества и родственников, указывая на сотрудничество политика с Кремлем.
Ранее Фокус рассказывал о том, что Мендель назвала Ермака "очень опасным человеком". Она добавила, что бывший глава ОП очень хотел стать президентом Украины и вводил в заблуждение главу государства Владимира Зеленского.
Впоследствии она обвинила Украину в обстрелах РФ, но стала объектом гейта из-за своих слов. На ее публикацию обратил внимание журналист Денис Казанский, а также подчеркнул абсурдность таких утверждений.