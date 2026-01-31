"Пытался блокировать энергии": Мендель обвинила Ермака в магических ритуалах (фото)

Экс-спикер президента Украины Юлия Мендель заявила, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак якобы занимался магическими ритуалами и привозил магов из разных стран. По ее словам, в украинской политике многие практикуют "магические ритуалы".

Экспресс-секретарь Зеленского вспомнила ряд историй в течение периода с 2019 до 2024 года, в которых фигурировал экс-чиновник и его приверженность к магическим ритуалам. Об этом Мендель рассказала в своем Facebook.

По словам бывшего спипера Зеленского, впервые о причастности Андрея Ермака она услышала еще в начале каденции Зеленского в 2019 году. Тогда, как вспоминает женщина, в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал за тогда советником президента Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?".

"Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался проигнорированным, а материала я так никогда и не нашла", — пишет Мендель.

Уже в 2020 году один министр пришел к тогдашнему пресс-секретарю главы государства и сказал, что Ермак, который занял должность главы ОП, "занимается магией". По ее словам, чиновник не сообщил подробностей, но "был очень напуганным".

Мендель заявляет о занятиях магическими ритуалами Андреем Ермаком Фото: Facebook

"В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. [А] в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складирует в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы", — пишет Мендель, добавляя, что об интересе к магическим ритуалам Ермака публично говорят правоохранители и народный депутат Ярослав Железняк.

Сама общественный деятель говорит, что никогда "не разбиралась в системе магии" и "не занималась ритуалами". Она добавляет, что сначала в это было трудно поверить, как "и в существование призраков". И сначала в это настолько же трудно поверить, насколько и в существование призраков".

"Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книги и развивать навыки политика/чиновника. Вместо этого, он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе это представлял. Не удивлюсь, что большинство статистики было тоже изуродовано под его руководством", — пишет Мендель.

По ее словам, когда страна сидит без тепла, света, без базовых потребностей, мы можем все "только посмеяться над этой магической "политикой", если есть на это силы". Экс-секретарь президента добавляет, что в украинской политике бывший глава ОП Ермак "далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы"

"П.С. Андрей [обращается Мендель к Ермаку — ред.], когда ты это будешь читать, подумай, что любое твое решение и действие теперь будет зеркально отражаться тебе. А Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет. Надо было выбирать светлую сторону с самого начала", — резюмирует свое сообщение Мендель.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк подтвердил информацию, которую опубликовала Юлия Мендель. Политик добавил, что одним из поставщиков "магических услуг" был маг Велиар, который "в гражданской жизни [носит имя] Богдан Орищенко".

Железняк косвенно подтвердил информацию Юлии Мендель о Ермаке Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Поэтому возможно все немного сложнее чем просто магия", — иронично подытожил народный депутат.

Сам маг Велиар отреагировал на посты Ярослава Железняка и Юлии Мендель. Во время трансляции на своем Youtube-канале он сообщил, что 17 мая 2020 года сама Мендель обращалась к "тарлогине и еще одному магу по ее личным вопросам" во время пандемии коронавируса.

Маг Велиар прямо не прокомментировал свою причастность или непричастность к оказанию магических услуг бывшему главе ОП, о чем написал депутат ВР. В своем большом ролике он обвинил политика во лжи и манипуляциях относительно собственного имущества и родственников, указывая на сотрудничество политика с Кремлем.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Мендель назвала Ермака "очень опасным человеком". Она добавила, что бывший глава ОП очень хотел стать президентом Украины и вводил в заблуждение главу государства Владимира Зеленского.

Впоследствии она обвинила Украину в обстрелах РФ, но стала объектом гейта из-за своих слов. На ее публикацию обратил внимание журналист Денис Казанский, а также подчеркнул абсурдность таких утверждений.