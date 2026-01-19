Мендель обвинила Украину в обстрелах РФ, а пользователи назвали ее "продажной": подробности

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в новых англоязычных постах в X заявила, что Украина якобы сама виновата в страданиях гражданского населения из-за российских обстрелов. На ее публикацию обратил внимание журналист Денис Казанский, а также подчеркнул абсурдность таких утверждений.

В частности, в своей публикации на странице в Facebook Казанский отметил, что Мендель фактически повторяет тезисы, которые снимают ответственность с России за удары по украинским городам. По его словам, в своих англоязычных публикациях она пытается объяснить гуманитарные проблемы в Украине не российской агрессией, а действиями Вооруженных сил Украины.

"По ее словам, Россия морит мирных жителей холодом, потому что ВСУ наносят удары по объектам в глубине РФ. О том, что Россия вообще-то начала бить по гражданским в Украине еще до того, как у нас появились возможности отвечать, Мендель, конечно, не пишет. Господи, где же их понабирали...", — написал он в своей заметке.

Відео дня

Также журналист приводит пример поста Юлии Мендель на странице в X, где она, в частности, поделилась мнением, что стратегия "переноса войны на территорию России", по ее мнению, лишь ухудшила жизнь рядовых украинцев, а настоящие масштабы гуманитарного кризиса якобы скрываются за красивыми словами и публичными месседжами о стойкости.

Публикация Юлии Мендель на странице в X Фото: Скриншот

Более того, в своей заметке бывшая пресс-секретарь президента привела примеры из материалов журналистов "Громадського", которые посетили одну из киевских многоэтажек, где температура в квартирах достигала -5 °C. По ее словам, из-за проблем с электросетью и пожара дом стал непригодным для жизни, однако часть жителей вынуждена оставаться там, потому что не имеет другого жилья. Подобных домов в Киеве, как она отмечает, насчитывается сотни.

"Истории поступают отовсюду от знакомых, родственников и друзей. Социальные сети взрываются рассказами о жизни при минусовых температурах без электричества, иногда без отопления или воды. Наше руководство продолжает обвинять Путина и Запад в недостаточной поставке ракет и постоянно подтверждает новые и дальнейшие удары глубоко внутри России, которые не имеют никакого близкого влияния, подобного тому, что ощущался в Украине", — отметила она в своей заметке.

При этом Мендель признает, что Россия является агрессором и ее обстрелы — преступления против человечности.

"Но многие люди спрашивают, стоит ли эта стратегия переноса войны на Россию страданий, которые испытывает украинская нация. Узнаем ли мы когда-нибудь настоящее количество тех, кто умирает от холода, или их скроет еще одна замечательная песня о радости и внутреннем свете? Сколько людей снова покинут страну, чтобы никогда не вернуться? И осудите ли вы их за это?", — написала Мендель.

Публикация Юлии Мендель на странице в X Фото: Скриншот

Под этой публикацией Юлии Мендель появилась волна резкой критики со стороны пользователей. В комментариях ее обвиняли в отсутствии профессионализма, потере репутации и работе в интересах России. Многие в комментариях писали, что, несмотря на холод и тяжелые условия — в частности на фронте и в тылу, — украинцы не принимают никаких оправданий агрессии и не готовы мириться с позицией, которую считают предательской. Также звучали упреки о ее якобы финансовой заинтересованности и отрыве Мендель от реалий войны, в которых живет страна.

Ранее Юлия Мендель назвала экс-главу ОП Андрея Ермака "очень опасным человеком" и рассказала, что он очень хотел стать президентом страны.

Также Фокус писал, что Юлии Мендель приписывали роман с Владимиром Зеленским, однако она их опровергла и заявила, что между ними исключительно рабочие отношения.