Мендель прокомментировала слухи о беременности и романе с Зеленским

Юлия Мендель обещает вскоре раскрыть имя мужчины, от которого хочет иметь детей.

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что слухи о романе с главой государства были атакой на супругов Зеленских. Ее связывали с президентом только отношения по работе, заявила Мендель, пишет Obozrevatel.

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"У нас с ним (Зеленским, — ред.) не было личностных отношений. У нас были профессиональные отношения", – сказала экс-пресс-секретарь.

А слухи о ее романе с главой государства она считает информационной атакой, которую направили против главной четы государства. При этом, как заявила Мендель, она была в этой истории лишь объектом, который использовали. А народу были понятны такие "абсурдные" слухи, над которыми можно было и посмеяться, и поплакать.

На счет своей личной жизни Мендель высказалась, что у нее есть любимый мужчина, имя которого она вскоре раскроет. Ее избранник лицо известное и публичное.

[ + – ] Юлия Мендель

Как известно, в июле 2020 года стали распространяться слухи о романе Владимира Зеленского с Юлией Мендель, была информация даже о ее беременности. В Офисе президента рассказали, что пресс-секретарь адекватно отнеслась к такой дезинформации, которая является "феерическим идиотизмом".