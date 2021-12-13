Мендель прокоментувала чутки про вагітність і роман із Зеленським

Юлія Мендель обіцяє незабаром розкрити ім'я чоловіка, від якого хоче мати дітей.

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що чутки про роман із главою держави були атакою на подружжя Зеленських. Її пов'язували з президентом лише стосунки щодо роботи, заявила Мендель, пише Obozrevatel.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"У нас із ним (Зеленським, — ред.) не було особистих стосунків. У нас були професійні стосунки", – сказала експрессекретарка.

А чутки про її роман із главою держави вона вважає інформаційною атакою, яку направили проти головного подружжя держави. При цьому, як заявила Мендель, вона була в цій історії лише об'єктом, який використали. А народу були зрозумілі такі "абсурдні" чутки, з яких можна було і посміятися, і поплакати.

На рахунок свого особистого життя Мендель висловилася, що має улюбленого чоловіка, ім'я якого вона незабаром розкриє. Її обранець — особа відома та публічна.

[ + – ] Юлія Мендель

Як відомо, у липні 2020 року стали поширюватися чутки про роман Володимира Зеленського з Юлією Мендель, була інформація навіть про її вагітність. В Офісі президента розповіли, що прессекретарка адекватно сприйняла таку дезінформацію, яка є "феєричним ідіотизмом".