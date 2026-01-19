Мендель звинуватила Україну в обстрілах РФ, а користувачі назвали її "продажною": подробиці

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель у нових англомовних дописах у X заявила, що Україна нібито сама винна у стражданнях цивільного населення через російські обстріли. На її публікацію звернув увагу журналіст Денис Казанський, а також підкреслив абсурдність таких тверджень.

Зокрема, у своїй публікації на сторінці у Facebook Казанський зауважив, що Мендель фактично повторює тези, які знімають відповідальність із Росії за удари по українських містах. За його словами, у своїх англомовних публікаціях вона намагається пояснити гуманітарні проблеми в Україні не російською агресією, а діями Збройних сил України.

"За її словами, Росія морить мирних мешканців холодом, тому що ЗСУ наносять удари по обʼєктах в глибині РФ. Про те, що Росія взагалі-то почала бити по цивільних в Україні ще до того, як в нас зʼявилися можливості відповідати, Мендель звісно не пише. Господи, де ж їх понабирали…", — написав він у своєму дописі.

Також журналіст наводить приклад поста Юлії Мендель на сторінці в X, де вона, зокрема, поділилася думкою, що стратегія "перенесення війни на територію Росії", на її думку, лише погіршила життя пересічних українців, а справжні масштаби гуманітарної кризи нібито приховуються за красивими словами та публічними меседжами про стійкість.

Публікаці Юлії Мендель на сторінці в X Фото: Скриншот

Ба більше, у своєму дописі колишня прессекретарка президента навела приклади з матеріалів журналістів "Громадського", які відвідали одну з київських багатоповерхівок, де температура у квартирах сягала -5 °C. За її словами, через проблеми з електромережею та пожежу будинок став непридатним для життя, однак частина мешканців змушена залишатися там, бо не має іншого житла. Подібних будинків у Києві, як вона зазначає, налічується сотні.

"Історії надходять звідусіль від знайомих, родичів та друзів. Соціальні мережі вибухають розповідями про життя за мінусових температур без електрики, іноді без опалення чи води. Наше керівництво продовжує звинувачувати Путіна та Захід у недостатньому постачанні ракет і постійно підтверджує нові та подальші удари глибоко всередині Росії, які не мають жодного близького впливу, подібного до того, що відчувався в Україні", — зауважила вона у своєму дописі.

При цьому Мендель визнає, що Росія є агресором і її обстріли — злочини проти людяності.

"Але багато людей запитують, чи варта ця стратегія перенесення війни на Росію страждань, які зазнає українська нація. Чи дізнаємося ми колись справжню кількість тих, хто помирає від холоду, чи їх приховає ще одна чудова пісня про радість і внутрішнє світло? Скільки людей знову покинуть країну, щоб ніколи не повернутися? І чи засудите ви їх за це?", — написала Мендель.

Публікаці Юлії Мендель на сторінці в X Фото: Скриншот

Під цією публікацією Юлії Мендель з’явилася хвиля різкої критики з боку користувачів. У коментарях її звинувачували у відсутності професійності, втраті репутації та роботі в інтересах Росії. Багато хто у коментарях писали, що, попри холод і важкі умови — зокрема на фронті та в тилу, — українці не приймають жодних виправдань агресії й не готові миритися з позицією, яку вважають зрадницькою. Також звучали закиди про її нібито фінансову зацікавленість та відрив Мендель від реалій війни, в яких живе країна.

Раніше Юлія Мендель назвала ексочільника ОП Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" та розповіла, що він дуже хотів стати президентом країни.

Також Фокус писав, що Юлії Мендель приписували роман із Володимиром Зеленським, однак вона їх спростувала та заякала, що між ними виключно робочі стосунки.