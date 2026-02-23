"В кав'ярні не був жодного разу": Зеленський розповів про своє життя під час повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський розповів, що нечасто бачиться з дружиною та дітьми після 24 лютого 2022 року. За його словами, він не буває кінотеатрах і театрах, а каву п'є лише на АЗС під час відряджень.

Про своє життя після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю AFP. Він зізнався, що бачиться з родиною не кожного дня, проте обов'язково намагається проводити з рідними принаймні годину на тиждень.

"Коли у нас є час, ми зустрічаємося, намагаємося повечеряти або провести разом вихідний. У мене немає вихідного в неділю чи суботу, але якщо в такий день пообідати — це дуже круто, якщо виходить", — розповів президент.

За його словами, родинних традицій у Зеленських зараз немає, а сам він не ходить ані в кінотеатри, ані в театри.

"Діти ходять з бабусею, коли можуть. Я не ходжу по магазинах. В кав'ярні я не був жодного разу за всі роки війни", — зізнався Зеленський.

За словами президента, каву він п'є лише на заправках, коли їздить у відрядження.

"Знову ж таки, все нормально. Я розумію, що це умови такі. Але немає такого, як сімейний день з дітьми, коли ми кудись йдемо", — сказав Зеленський.

Життя Зеленського після повномасштабного вторгнення РФ

Зеленський розповів, що встає о 6-7 ранку, але протягом ночі йому пише повідомлення командувач Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Кривоножко — і президент відповідає.

"Ми з ним спілкуємося, пишемо одне одному про протиповітряну оборону, удари, куди, по-різному. Гучно розмовляємо, тихо. Якщо інтенсивні удари, по будь-якому регіону — ми спілкуємося. Тобто ніч з паузами для сну. А так шоста сьома — нормально", — сказав голова держави.

Він додав, що намагається вранці читати новини в телефоні, хоча не вважає це правильним, оскільки вставати треба з гарним настроєм, а це не завжди виходить. Потім президент намагається зробити фізичні вправи.

"Навіть швидка зарядка фізична — 25-30 хвилин — це вже достатньо непогано. Іноді займаюся більше силовими. Побігати на вулиці любив до війни дуже, зараз не бігаю", — розповів український лідер.

На питання щодо дієти Зеленський відповів, що "намагається не товстіти". За його словами, підтримувати фізичну форму йому допомагають фізичні навантаження та відсутність звички "заїдати" нерви їжею.

Інтерв'юерка запитала у президента, чи досі йому не готує сніданки перша леді Олена Зеленська.

"Ні, не готує, хоча колись це було. Я тепер уже говорю, що "до війни" — це "колись". І Колись вона дуже класно готувала солянку. І борщ може приготувати", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю CNN 21 лютого розповідала, як починається робочий день Зеленського під час війни. За її словами, її чоловік встає о 3-4 ранку та п'є багато чорної кави без цукру, а від початку повномасштабного вторгнення у їхньої родини не було "жодної миті повного щастя". Перша леді зазначила, що попри величезний тиск і навантаження Зеленський зберігає почуття гумору та знаходить час на читання книг або перегляд фільмів під час довгих поїздок.

В інтерв'ю AFP Зеленський назвав головні вимоги США та Росії в мирних переговорах. За його словами, Вашингтон бачить розв'язання проблеми у виході України з Донбасу та відмові від Запорізької АЕС.

В інтерв'ю ВВС Володимир Зеленський казав, що російський диктатор Володимир Путін почав Третю світову війну.