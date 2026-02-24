"Я хочу дату": Зеленський вимагає від Заходу чітких термінів вступу України до ЄС

Україна повинна отримати офіційно зафіксовану дату вступу до Європейського Союзу і статись це може вже у 2027 році.

Країнам-членам цього міждержавного утворення потрібно припинити зволікати, заявив в інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу дату. Я прошу про це. Не можна допустити, щоб наступні лідери або наступне покоління зіткнулися з ситуацією, за якої Росія блокує членство України в ЄС впродовж 50 років", — сказав Зеленський.

Він підкреслив необхідність чіткої визначеності з боку Брюсселя.

На його думку, відсутність конкретних часових рамок грає на руку Москві та створює ризики для майбутнього України.

Зеленський також наголосив, що процес інтеграції не повинен розтягуватися на десятиліття та запопонував встановити орієнтиром для вступу 2027 рік.

Відео дня

Нагадаємо, 23 лютого Зеленський назвав головні вимоги США та Росії для встановлення миру.

У цей же день Зеленський розповів про своє життя під час повномасштабної війни.