"Триває занадто довго": Трамп хоче завершити російсько-українську війну за місяць, — Axios

Під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським очліьник Білого дому заявив, що хоче якнайшвидше домогтися закінчення російсько-української війни.

Трамп навіть вказав чіткий термін — місяць, пише видання Axios.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", — розповів один із неназваних співрозмовників видання з української сторони.

Джерело Axios також зазначило, що Трамп підтвердив свою готовність надати Україні "значні гарантії безпеки" з боку США в рамках потенційної мирної угоди з РФ.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що розмова між Трампом і Зеленським "була дуже дружньою і позитивною".

Телефоном Зеленський подякував Трампу за всю його допомогу і сказав, що тільки він може змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Відео дня

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Білий дім наполягає на підписанні мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня — Дня незалежності США.

Фокус також писав про те, що Зеленський та Трамп провели телефонну розмову напередодні зустрічі США та України в Женеві.