Умєров, Віткофф та Кушнер обговорили післявоєнну відбудову України у Женеві на $800 млрд

У Женеві голова Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер обговорили післявоєнної відбудови України. Переговори включають план реконструкції України на 800 мільярдів доларів.

У четвер 26 лютого у Женеві українські та американські офіційні особи зібралися для переговорів щодо післявоєнної відбудови України, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вони відбуваються, незважаючи те, що Росія протягом ночі запустила 420 безпілотників та 39 ракет на енергетичну та іншу критично важливу інфраструктуру.

Переговори в Женеві між Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та головой переговорної групи України Рустемом Умеровим присвячені продовженню відбудови України після руйнувань, завданих російськими повітряними ударами та бойовими діями. Вони стали важливим елементом у ширших переговорах про те, як завершити війну.

Україна сподівається залучити близько 800 мільярдів доларів державних та приватних коштів протягом наступних 10 років для відбудови країни. Але Світовий банк оцінює вартість відновлення України у 588 мільярдів доларів.

Зеленський заявив у середу, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом і погодився, що наступна сесія тристоронніх переговорів з Росією у березні має завершитися зустріччю лідерів країн для вирішення найчутливіших невирішених питань.

