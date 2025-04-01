Київщина — приклад відновлення не тільки для інших регіонів, а й для інших країн світу, — Кулеба

Кабінет міністрів України затвердив рішення, спрямовані на підтримку проєктів відбудови регіону. На даний час у Київській області відбудовано 70% усіх пошкоджених об’єктів: 21 тисяча житлових будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд.

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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

"31 березня, у день третьої річниці звільнення Київської області, Кабінету Міністрів України ухвалив низку рішень на підтримку проєктів відновлення регіону. Три роки тому на Київщині ми зустріли велику війну. З перших днів після звільнення від російських окупантів – почали відновлення регіону. Станом на сьогодні на Київщині відбудовано 70% усіх пошкоджених обʼєктів. Це 21 тисяча відновлених житлових будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд. Ще понад 17 тисяч родин на Київщині отримали компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло", — відзначив Олексій Кулеба.

Він підкреслив, що Київщина стала прикладом відновлення не тільки для інших регіонів, а й для інших країн світу. Наразі триває реалізація 44 проєктів відбудови, на завершення яких Кабмін виділив 1,5 млрд грн. За словами Кулеби, нове фінансування дозволить завершити відбудову багатоквартирних будинків, укриттів та навчальних закладів.

Посадовець повідомив, що також з "Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" виділено кошти для завершення реконструкції стадіону "Чемпіон" в Ірпені, одного з проєктів відновлення UNITED24.

"Перерозподілено 25,1 мільйона гривень для звершення будівництва 8 багатоквартирних будинків з раніше виділених коштів. До цього за кошти UNITED24 вже було відновлено 10 будинків у Бородянці, Ірпені та Гостомелі. Кошти вдалося перерозподілити завдяки тому, що роботи на цих об’єктах були завершені швидко та ефективно, що допомогло зекономити фінансування. Вже зараз ми говоримо про розвиток, досягнення та майбутнє регіону. Ще три роки тому ми починали заново – розчищали завали, розміновували території, прокладали з нуля газ, електрику та комунікації, фіксували руйнування", — зазначив Олексій Кулеба.

Віцепрем'єр також відзначив, що за три роки область відвідали понад 500 міжнародних делегацій, які побачили не лише масштаби руйнувань, але й оцінили темп та якість відновлення столичного регіону.

"Один із прикладів — унікальний проєкт "Містечко Хансена" в Тарасівці, де вже проживає понад 500 родин. Разом із містером Хансеном та Агентством відновлення ми опрацьовуємо модель розширення цього досвіду не лише на Київщину, а й по всій країні. Плануємо реалізувати проекти муніципального житла у 20 громадах. Мета — побудувати житло для внутрішньо переміщених осіб, що дозволить забезпечити дахом над головою близько 50 тисяч українців, які втратили домівки внаслідок бойових дій", – підсумував Олексій Кулеба.