Умеров, Виткофф и Кушнер обсудили послевоенное восстановление Украины в Женеве на $800 млрд

В Женеве председатель Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер обсудили послевоенное восстановление Украины. Переговоры включают план реконструкции Украины на 800 миллиардов долларов.

В четверг 26 февраля в Женеве украинские и американские официальные лица собрались для переговоров по послевоенному восстановлению Украины, сообщает информационное агентство Reuters. Они происходят, несмотря на то, что Россия в течение ночи запустила 420 беспилотников и 39 ракет на энергетическую и другую критически важную инфраструктуру.

Переговоры в Женеве между Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и главой переговорной группы Украины Рустемом Умеровым посвящены продолжению восстановления Украины после разрушений, нанесенных российскими воздушными ударами и боевыми действиями. Они стали важным элементом в более широких переговорах о том, как завершить войну.

Украина надеется привлечь около 800 миллиардов долларов государственных и частных средств в течение следующих 10 лет для восстановления страны. Но Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 588 миллиардов долларов.

Зеленский заявил в среду, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и согласился, что следующая сессия трехсторонних переговоров с Россией в марте должна завершиться встречей лидеров стран для решения самых чувствительных нерешенных вопросов.

Напомним, что генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил необходимость сделать возрождение украинской промышленности одним из главных направлений государственной политики. По его словам, без сильной индустрии невозможны ни стабильный экономический рост, ни полноценное восстановление страны, ни интеграция в европейский рынок.

Ранее мы также информировали, что Кабинет министров Украины принял решение для поддержки проектов по восстановлению регионов. В Киевской области уже отстроено около 70% поврежденных объектов. Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отмечал, что Киевщина стала примером эффективной реконструкции не только для других областей Украины, но и для международных партнеров.