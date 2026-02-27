"Они не побеждают, а мы не проигрываем": Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс (видео)

Президент Украины заявил, что готов встретиться с Путиным для мирных переговоров, но не намерен уступать территорию.

Президент Украины дал интервью корреспонденту Алексу Росси с британского канала Sky News, подтвердив, что следующий раунд мирных переговоров при посредничестве США, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта. Но пока до заключения мира с РФ еще далеко.

Владимир Зеленский призвал администрацию в Вашингтоне ужесточить санкции против семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие, утверждая, что только усиление давления заставит Москву серьезно отнестись к переговорам.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", — отметил Зеленский.

Он подтвердил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров и сделает все возможное для достижения мира.

На вопрос о том, насколько близка Украина к окончанию войны, он отвечает, что до промежуточных выборов в США в ноябре есть определенный промежуток времени.

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Что касается нас двоих, то мои мысли о следующем году… зависят от этих месяцев, сможем ли мы закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то сейчас у нас есть это окно возможностей", — говорит Зеленский.

Однако на вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, его ответ был уклончивым.

"Все зависит от того, что люди подразумевают под словом "победа". И, честно говоря, говорить о территориях очень сложно. Во-первых, как вернуть всю землю сегодня — это очень трудно. И это повлечет за собой слишком большие потери человеческих жизней… Но хорошо то, что Россия не может сделать это и на поле боя. Поэтому они не побеждают, а мы не проигрываем", — сказал Зеленский.

Но по вопросу о сдаче городов-крепостей Славянска и Краматорска он был непреклонен — это была бы красная линия.

"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны уходить со своей земли? Почему они оккупировали ее, нашу землю? Если мы уйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Славянска прямо сейчас, в этот самый момент, 200 000 человек, которые сейчас там находятся, будут оккупированы россиянами. Кто сказал России, что эти люди готовы стать россиянами? А если нет, то их убьют, или вытеснят на фронт, или отправят в тюрьму", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также открыто говорил о своих отношениях с Дональдом Трампом, описывая их как "непростые", но подчеркивая, что отношения Украины выходят за рамки "личностей".

А в России тем временем также нет ощущения, что война движется к концу. Источники в МИД РФ и Кремле отмечают, что Путин использует мирные переговоры, чтобы избежать эскалации.