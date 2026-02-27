Готовьтесь к войне в долгую: об основных фронтовых тенденциях 2026 года

Вьетнамизация фронта. И к войне в долгую — подготовиться!

Запорожское, Александровское, Покровско-Мирноградское и Константиновское направления. Все эти участки фронта я объехала за неделю своей командировки, которая завершилась на днях.

Тенденции к окончанию боевых действий нет. Движение на этих участках есть. И Сил обороны, и врага.

Возвращение под контроль 8 населенных пунктов на Александровском направлении и действия под Запорожьем, о которых уже заявили в ДШВ и Главком, — это тактическое преимущество Сил обороны, которое дает нам надежду и показывает миру, что мы способны влиять на поле боя.

Впрочем, глобально, сейчас Украина на этапе, когда может уступить России стратегически. Потому что результат некоторых битв решает логистика. Вспомним Курскую область. И посмотрим сейчас в сторону участков от Покровска до Краматорска.

Дроны врага достигают до 20 километров вглубь нашей территории. Заставляя принимать "правила игры" оккупантов и искать противодействие. Вместо того, чтобы навязать свои правила. Вражеские пилоты стали существенной проблемой на ЛБС. И до сих пор нет системного решения, как с ними бороться.

А учитывая то, что российский "Рубикон" в этом году планирует добавить в свои ряды еще 50 тысяч экипажей (такие данные Сил обороны), для нас это может стать катастрофой.

Что мы имеем сейчас?

Силы обороны должны спешиваться и идти десятки километров вглубь к своей ЛБС. Потому что ни один транспорт ехать без риска не может. Силы обороны спешивают бывших минометчиков, которые работали на калибре 82 мм, зенитчиков, чтобы те расстреливали из автоматов дроны, которые летят над ЛБС и над основными путями логистики. Создавая для этого мобильные огневые группы — самое примитивное ПВО, можно сказать.

Дороги покрываются сетками. Превращаясь в туннели. Она помогает. Но первый — пусть второй раз после попадания.

Но мы боремся с последствиями, то есть с дронами, а не с причинами, которые кроются в тотальном количестве российских пилотов и их средствах. Это вызывает существенное волнение у Сил обороны: как выживать и действовать в таких условиях? Тем более на фоне очередной порции российских выбросов о строительстве подземных путей к позициям, которые оккупанты развернули уже. Как они быстро строят мы неоднократно видели на всех участках фронта.

Константиновка сдерживает летнее наступление ВС РФ: что происходит на главном участке фронта

Что будем видеть в этом году?

Вьетнамизацию поля боя, к которой стремятся обе стороны. Это напоминает классическую вьетнамскую войну, где туннели Cu Chi позволяли выживать под тотальным доминированием США в воздухе. И это станет тенденцией этого года войны. И это нам нужно уже. Логистика важна. И не только для доставки провизии и БК. А что главное — вытаскивать раненых с поля боя.

Солдат не хочет пополнить статистику пропавших без вести, потому что его оставили истекать кровью из-за невозможности доехать. Солдат хочет справедливости. Понятных отпусков, ротаций, переводов. И что за ним придут на поле боя, когда станет нужно. Или приедут на хорошем бронетранспорте, которому одна–две FPV не помеха. И этот бронетранспорт купили для войска. И его мехвод не пошел в СЗЧ.

Именно эта уверенность воина может улучшить и мобилизационные показатели.

Европа, конечно, могла бы помочь с финансированием нашей контрактной армии, как заявил президент Зеленский в интервью ВВС. Но не все решают деньги. Как не решили миллионные выплаты для контрактников 18–24. Хотя этот контракт и дал приток в армию, но это тысячи, а не десятки или сотни тысяч новобранцев, как ожидали.

Дроны решают. Но не все. В морозы, которые длились всю прошлую неделю в Донецкой области, БПЛА врага, да и наши тоже, не могли уверенно летать. "Крылья" в ветер, который иногда достигал 20 метров в секунду, и мавики, которые Силы обороны до сих пор используют для наблюдения, не могли подниматься в небо.

Зато работала артиллерия. Так сильно, что в очередной раз доказала — в критических моментах именно на нее полагаются Силы обороны. Скорость развертывания для выстрела из пушки в разы превышает успешный взлет ударного дрона, поэтому даже на горячих участках, таких как окрестности Запорожья, Силы обороны разворачивают минометы калибра 120мм.

Потому что это основное орудие батальона для прикрытия пехоты. И оно помогает им продвигаться. И его тоже надо прятать под землю. Как и САУ, и в первую очередь людей.

Поэтому вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на нем, а также КОНТР-пилотная борьба, кажется, станут основным, над чем надо думать Силам обороны и новому министру в частности.

Учитывая его энергию и способность к реформам в цифровизации армии, у нас есть надежда. И кредит доверия от общества. Это чувствуется даже во время встреч с журналистами, которые Федоров проводит регулярно.

При заходе на должность уже стало понятно, что МО станет министерством математики. Цифра реформирует поле боя. Но все же на нем останутся люди. И очень бы хотелось, чтобы реформы, к которым стремится новая команда МО, не разбились из-за человеческого фактора Сил обороны, которые состоят из людей.

