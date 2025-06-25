ВСУ на самообслуживании: почему бойцам приходится самим покупать себе вооружение

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Ну конечно, эти "шахеды" пытаются сбить. Стреляют. Но что ему будет, если он летит так высоко.

Стрельба по "шахедам" из пулеметов всегда ассоциировалась у меня с какой-то стендовой стрельбой. Мастерство надо изрядное, чтобы попасть. То, что со временем это станет не очень эффективным, было очевидно. Ведь все же мы видим, как совершенствуются дроны на фронте. Поэтому не следовало думать, что и "шахеды" останутся неизменными. Что, собственно, и произошло.

Что мы имеем на выходе? Отчеты о сбиваниях каждую ночь не вызывают доверия.

Чаще слышим от жителей городов: "Оно летит, а никто не стреляет". Не потому, что некому. А потому, что летит высоко и смысл той стрельбы, если не дотянешься.

Ближе к линии фронта вообще сложно. Там дроны враг развил настолько, что ездить по до сих пор тыловым дорогам уже надо с охотничьим ружьем и постоянно глядя вверх. Как это на практике, можно посмотреть в моем сюжете с фронта здесь.

https://youtu.be/rgpOH7DQQpU?si=SVZEKaNbtEh-74jw

Как спасаться? Сетками над дорогами, которые в свое время ставили россияне и над которыми мы так сильно смеялись. Ну вот, имеем.

Что-то поломалось и в плане обеспечения наших подразделений FPV. Постоянно слышу о немалом дефиците. Особенно на Покровском и Новопавловском направлениях. И хорошо, если этот дефицит покрывает бригада, которая нашла, как прозрачно (чтобы потом не пришли с ГБР) купить FPV. Но тех производителей качественных FPV настолько немного, что если ты волонтер и хочешь купить так же, за собранные деньги — должен ждать очередь. Которой раньше не было. Это я пишу из собственного опыта.

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Дроны на аэростате: в Украине разрабатывают новый метод борьбы с "Шахедами" (фото)

Что-то сломалось и с обеспечением снарядами. "Минные" истории закончились тем, что минометчики по возможности берут иностранные. И весь батальон надеется все же на дроны больше, чем на мины. Но учитывая дефицит последних, сами понимаете, как оно делается.

Ко всему добавился еще и дефицит со снарядами 155 мм. Клевый кейс с датской моделью, где Дания покупает за свои деньги у наших производителей самоходки, которые те потом поставляют в ВСУ. И которые потом эффективно прикрывают нашу пехоту на фронте.

Это можно посмотреть тоже в моем сюжете с фронта здесь

https://youtu.be/G4via5Dm6WE?si=8InAO70GAyHIne_V

Если бы было чем стрелять. Но, как оказывается, не очень есть. Говорят сами артиллеристы. Говорят их командиры.

То есть в начале полномасштабного государство принимает решение перевести армию на натовский стандарт артиллерии — 155 мм. Затем ищет варианты, чтобы заказывать пушки у наших производителей. И находит. Затем НЕ заказывает в полной мере, то есть на все мощности завода, снаряды для этих пушек.

Я верю, что ситуация с дронами улучшится. Найдут выход, как лучше сбивать "шахеды", теми же дронами-перехватчиками, и поставят их производство на поток.

Потому что так оно и должно быть.

Потому что в этой гонке вооружения мы постоянно то опережаем, то догоняем врага. То ситуация с нехваткой снарядов в очередной раз почему-то провисает. А как говорят сами бойцы, сколько бы дронов не было, выхода артиллерии ждут и надеются на нее всегда.

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