"Вони не перемагають, а ми не програємо": Зеленський пояснив, чому не віддасть Донбас (відео)

Президент України заявив, що готовий зустрітися з Путіним для мирних переговорів, але не має наміру поступатися територією.

Президент України дав інтерв'ю кореспонденту Алексу Россі з британського каналу Sky News, підтвердивши, що наступний раунд мирних переговорів за посередництва США, найімовірніше, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Але поки що до укладення миру з РФ ще далеко.

Володимир Зеленський закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції проти родин російського керівництва та надати Україні більш сучасну зброю, стверджуючи, що тільки посилення тиску змусить Москву серйозно поставитися до переговорів.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я дійсно так вважаю. І вони дійсно чинять тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", — зазначив Зеленський.

Відео дня

Він підтвердив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів і зробить усе можливе для досягнення миру.

На запитання про те, наскільки близька Україна до закінчення війни, він відповідає, що до проміжних виборів у США в листопаді є певний проміжок часу.

"Зараз я думаю, що в нас є шанс. Що стосується нас двох, то мої думки про наступний рік... залежать від цих місяців, чи зможемо ми закінчити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то зараз у нас є це вікно можливостей", — каже Зеленський.

Однак на запитання, чи зможе Україна виграти війну, його відповідь була ухильною.

"Усе залежить від того, що люди мають на увазі під словом "перемога". І, чесно кажучи, говорити про території дуже складно. По-перше, як повернути всю землю сьогодні — це дуже важко. І це потягне за собою занадто великі втрати людських життів... Але добре те, що Росія не може зробити це і на полі бою. Тому вони не перемагають, а ми не програємо", — сказав Зеленський.

Але щодо питання про здачу міст-фортець Слов'янська і Краматорська він був непохитний — це була б червона лінія.

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні йти зі своєї землі? Чому вони окупували її, нашу землю? Якщо ми підемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов'янська просто зараз, у цей самий момент, 200 000 людей, які зараз там перебувають, будуть окуповані росіянами. Хто сказав Росії, що ці люди готові стати росіянами? А якщо ні, то їх уб'ють, або витіснять на фронт, або відправлять до в'язниці", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також відкрито говорив про свої стосунки з Дональдом Трампом, описуючи їх як "непрості", але наголошуючи, що відносини України виходять за рамки "особистостей".

Нагадаємо, раніше Фокус публікував думку військової кореспондентки Юлії Кирієнко щодо того, як швидко закінчиться війна в Україні.

А в Росії тим часом також немає відчуття, що війна рухається до кінця. Джерела в МЗС РФ і Кремлі зазначають, що Путін використовує мирні переговори, щоб уникнути ескалації.