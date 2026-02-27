Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним та окреслив умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі та розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, однак лише на нейтральній території. Він наголосив, що переговори не можуть відбутися ані в Росії, ані в Білорусі, оскільки ці країни є союзниками у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News прокоментував можливість особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, він не виключає переговорів, однак виступає проти проведення їх у Києві, Москві чи Мінську.

"Я не граюся з Путіним. Я готовий до зустрічі, я готовий до розмови, але на нейтральному майданчику. Навіть не обов’язково повністю нейтральному, але не на російській і не на білоруській території. Тому що вони є союзниками в цій війні. Білорусь — пасивний агресор, це правда. Тому що нас атакували з території Білорусі", — зазначив Зеленський.

У розгорнутому інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив Sky News, що не тільки готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів, а й зробить усе для досягнення миру. Він сказав, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву.

Відео дня

«Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І я справді так думаю. І вони справді чинять тиск на Путіна . Вони можуть зупинити цю війну", — наголосив Зеленський.

Президент закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції проти родин російського керівництва та надати Україні більш сучасну зброю. Він стверджує, що лише посилення тиску змусить Москву серйозно поставитися до переговорів. На питання про те, наскільки близько Україна до досягнення миру, очільник держави відповів, що є ще час до проміжних виборів в Америці в листопаді.

"Зараз я думаю, що у нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то у це вікно", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним у межах мирних переговорів. Водночас він наголосив, що питання територіальних поступок не розглядається.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський анонсував проведення наступного тристороннього раунду перемовин у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі. За його словами, зустріч на початку березня має стати підготовчим етапом до переговорів на рівні лідерів України, США та Росії.