Кремль заявил, что продолжение мирных переговоров с Украиной отвечает интересам России, и подчеркнул готовность к дипломатическому урегулированию. В то же время переговорный процесс осложнился из-за требований Москвы о территориальных уступках.

В понедельник, 2 марта Кремль заявил, что продолжение мирных переговоров с Украиной является выгодным для России и отвечает ее интересам, сообщило информационное агентство Reuters.

Дмитрий Песков, представитель российского диктатора Владимира Путина заявил, что Москва по-прежнему отдает предпочтение достижению дипломатического урегулирования российско-украинской войны и прекращению боевых действий.

Мирные переговоры в последние недели зашли в тупик из-за настаивания России на том, чтобы Украина передала оставшуюся часть восточного Донбасса, которую Москва не контролирует. Эту идею президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отвергал.

Агентство Bloomberg News сообщило в субботу, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом, что российские чиновники видят все меньше оснований для продолжения переговоров под руководством США, если Киев не готов отказаться от Донбасса.

Но представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается преданной переговорам и что ее подход к этому неизменен.

"У нас есть собственные интересы, которые мы должны защищать, и в наших интересах продолжать эти переговоры. Мы, безусловно, остаемся открытыми для этих переговоров", — сказал Песков, отметив, что "политическое и дипломатическое урегулирование" является желательным для Москвы способом прекращения боевых действий.

На вопрос, повлияют ли удары США по Ирану на мирный процесс, Песков ответил, что Россия продолжает ценить посреднические усилия США, но отметил, что Москва доверяет "прежде всего" только себе и будет руководствоваться собственными интересами.

Напомним, что по информации Bloomberg, проведение саммита с участием президентов США, Украины и РФ с подписанием финального мирного соглашения возможно только при условии отказа Киева от Донбасса. Отмечалось, что Москва допускает выход из переговорного процесса, если Владимир Зеленский не согласится на уступки.

Ранее мы также информировали, что, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, представители РФ заявили о готовности принять гарантии безопасности для Украины, которые предложит Белый дом. В то же время он выразил убеждение, что мирные переговоры могут завершиться успешно и будут означать "нашу победу".