Кремль согласился принять гарантии безопасности для Украины от США, — Буданов (видео)

По словам главы Офиса президента, россияне во время прошлой встречи прямо заявили, что согласятся с гарантиями безопасности для Украины, которые предложит Белый дом. Отдельно Кирилл Буданов уверен в успешном завершении мирных переговоров, которые будут означать "нашу победу".

Россиянам придется принять и уважать гарантии безопасности для Украины, которые предложат США. Такое мнение в интервью "Мы — Украина" высказал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, готовность принять гарантии безопасности для Украины, которые предложат США, представители российской переговорной группы выразили во время прошлой встречи. Буданов отметил, что Кремль будет вынужден принять предложение Вашингтона и не выражать протест гарантиям безопасности, которые будут сохраняться для Киева после завершения войны.

"На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать", — заявил Буданов в интервью журналистам.

Отдельно глава ОП прокомментировал мирные переговоры с участием США и России, на которые он лично возлагает большие надежды. Буданов считает, что мирное соглашение будет означать "победу Украины" и будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию нашей страны.

"Это (успешное завершение мирных переговоров — ред.) будет означать устойчивое развитие, дальнейшее устойчивое развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нас всех, для нашего государства. Ни одно государство в состоянии войны в мире и в истории не развивалось. Война это всегда движение вниз", — продолжил Буданов в общении с журналистами.

Территориальный вопрос, как отметил глава ОП, до сих пор остается "горячим". Максимальный прогресс на мирных переговорах зафиксирован в военной подгруппе. В частности, как утверждает Буданов, уже решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

"Времени у нас не так много на это (поиск компромисса в спорных вопросах с Россией — ред.). В конце концов придется констатировать, что либо мы нашли решение и мы все, все абсолютно, завершаем эту войну, или так же мы все берем на себя ответственность, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно таки качественно и профессионально", — резюмировал Буданов в интервью.

Стоит отметить, что 28 февраля агентство Bloomberg обнародовало материал, посвященный мирным переговорам между Украиной, США и Россией. Журналисты утверждают, что Владимир Путин готов выйти из процесса, если Владимир Зеленский откажется выводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным и отметил, что не намерен уступать территорию, на которую выдвигает претензии Россия.