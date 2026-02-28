Кремль погодився прийняти гарантії безпеки для України від США, — Буданов (відео)

Зі слів очільника Офісу президента, росіяни під час минулої зустрічі прямо заявили, що погодяться з гарантіями безпеки для України, які запропонує Білий дім. Окремо Кирило Буданов впевнений в успішному завершенні мирних переговорів, які означатимуть "нашу перемогу".

Росіянам доведеться прийняти та поважати гарантії безпеки для України, які запропонують США. Таку думку в інтерв'ю "Ми — Україна" висловив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

З його слів, готовність прийняти гарантії безпеки для Україні, які запропонують США, представники російської переговорної групи висловили під час минулої зустрічі. Буданов наголосив, що Кремлю буде змушений прийняти пропозицію Вашингтону та не висловлювати протест гарантіям безпеки, які зберігатимуться для Києва після завершення війни.

"На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати", — заявив Буданов в інтерв'ю журналістам.

Окремо очільник ОП прокоментував мирні переговори за участі США та Росії, на які він особисто покладає великі надії. Буданов вважає, що мирна угода означатиме "перемогу України" та сприятиме подальшому сталому розвитку нашої країни.

"Це (успішне завершення мирних переговорів — ред.) буде означати сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нас всіх, для нашої держави. Жодна держава в стані війни в світі і в історії не розвивалася. Війна це завжди рух вниз", — продовжив Буданов у спілкуванні з журналістами.

Територіальне питання, як зазначив голова ОП, досі лишається "гарячим". Максимальний прогрес на мирних переговорах зафіксовано у воєнній підгрупі. Зокрема, як стверджує Буданов, вже вирішено питання контролю над демілітаризованю зоною.

"Часу у нас не так багато на це (пошук компромісу у спірних питаннях з Росією — ред.). Зрештою прийдеться констатувати, що або ми знайшли рішення і ми всі, всі абсолютно, завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить таки якісно і професійно", — резюмував Буданов в інтерв'ю.

Варто зазначити, що 28 лютого агенція Bloomberg оприлюднила матеріал, присвячений мирним переговорам між Україною, США та Росією. Журналісти стверджують, що Володимир Путін готовий вийти з процесу, якщо Володимир Зеленський відмовиться виводити війська з підконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив готовність особисто зустрітись з Володимиром Путіним та зазначив, що немає наміру поступатися територією, на яку висуває претензії Росія.