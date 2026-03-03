"Я цього не потерплю": ЗСУ не покинуть Донбас попри тиск Росії у мирному процесі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera пояснив, що не збирається залишати Донбас та близько 200 тисяч людей, які там проживають, попри тиск Росії та пропозиції обміну територіями у мирних переговорах. Відступ українських військ із цього регіону, за його оцінкою, відкрив би ворогу шлях до центральних районів країни, що робить такий варіант неприпустимим.

Донбас, за словами президента, має стратегічне оборонне значення для України, оскільки саме там розташовані ключові опорні пункти, які гарантують безпеку всього державного простору. Зокрема, відхід із регіону створив би повну свободу дій для російських військ і поставив під загрозу стабільність країни. Тому будь-які пропозиції щодо обміну територіями Київ вважає неприйнятними.

"Чому я маю це робити? Тому що Путін нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", — зауважив він.

В цьому ж інтерв’ю він розповів про складності переговорного процесу. Так, Зеленський пояснив, що дискусії застрягли на "20-пунктному плані" та питанні контролю над територіями. За його словами, США нібито пропонують обмін ділянками, тоді як Росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу. На думку президента, обмін не відповідає національним інтересам, адже залишені території важко буде контролювати, а Україна прагне повернути власні землі.

"Обмін не в наших інтересах, і Москві потрібно багато сил, щоб контролювати райони, які ми залишатимемо: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас забрали. Чому ми повинні обмінювати свою територію на щось інше, що є частиною нашої батьківщини", — додав він.

Щодо гарантій безпеки для України, Зеленський повідомив, що США готові надати їх лише у межах угоди з Росією, проте Київ не підтримує цей пункт. Крім того, існує готовий протокол із європейськими партнерами, який поки не підписано. Однак реалізація програм відновлення країни можлива лише після досягнення миру.

Президент зазначив, що серйозні переговори можливі лише після того, як російська армія почне скорочуватися. За його оцінкою, зараз її чисельність фактично не зростає, оскільки щомісячні втрати практично дорівнюють числу новобранців. Поточні втрати досягають близько 35 тисяч осіб на місяць, через що російська армія перебуває в стані стагнації і наближається до кризи.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснював, що США вбачають вирішення конфлікту у поступках України щодо територій та Запорізької АЕС, але навіть у разі згоди Кремль висуне нові вимоги. В інтерв’ю AFP він зазначив, що як американська, так і російська сторони наполягають на виведенні українських військ із Донбасу та контролі над АЕС.

До цього голова держави вже заявляв, що Україна не розглядає можливості виходу з контрольованої частини Донецької області, адже це справжня лінія оборони України.