"Ми не можемо вийти з нашої території": Зеленський відкинув можливість віддати Донбас Росії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливості виходу з контрольованої частини Донецької області. Водночас переговори з Росією тривають далі.

Президент наголосив, що це справжня лінія оборони України. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю японському ЗМІ Kyodo News.

Він нагадав, що росіяни вимагають від України, аби ті вивели ЗСУ з усієї території Донбасу.

Північна Корея отримує нову зброю під час війни

Зеленський попередив, що під час повномасштабної війни Росії проти України активізувалася співпраця РФ та Північної Кореї. Завдяки цьому Пхеньян отримав нові військові розробки, що створює потенційну загрозу для Японії.

Він нагадав, що близько 10 тисяч військових з КНДР було розгорнуто в Росії, де вони отримують знання про сучасну гібридну війну. Зокрема, як захищатися від безпілотників.

Крім того вони зіштовхувалися з укрїнськими військами під час боїв за західну частину Курської області, коли ЗСУ частково контролювали цю територію.

Японія може передати Україні Patriot

Україна потребує комплекси протиповітряної оборони, які може отримати від Японія. Токіо виробляє ЗРК Patriot за ліцензією США, зокрема, саме японські комплекси передавалися до США після того, як Вашингтон передавав комплекси Україні.

Нещодавно Японія дозволила експорт нелетальної зброї, скасувавши політику ембарго на постачання зброї. Україна отримала від Японії бронежилети та вантажівки.

Водночас тепер уряд Токіо розглядає можливість скасування ще низки обмежень, зокрема, на оборонне обладнання.

У зв'язку з цим Зеленський наголосив, що системи ППО використовуються не для атак, а для відбиття ракетних та дронових атак Росії.

Натомість Україна може поділитися з Японією технологією морських дронів. Зеленський наголосив, що ця технологія довела свою ефективність, адже російські судна не можуть працювати біля українських берегів.

Раніше в інтерв'ю Пірсу Моргану Зеленський заявив, що Україна не може здати Донбас, бо це питання людей, цінностей і стратегії захисту країни.

За даними The New York Times, Володимир Путін вважає, що він перемагає. Він готовий воювати за Донбас, навіть якщо ці бої триватимуть ще два роки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський спростував повідомлення російських медіа про нібито вимогу Москви до інших держав визнати тимчасово окуповані українські території. Президент наголосив, що подібні сценарії є нереалістичними.