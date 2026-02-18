Путін готовий воювати за Донбас ще два роки і впевнений у перемозі, — The New York Times

Росія має всі підстави брати участь у так званих переговорах щодо припинення вогню в Україні, однак у неї мало вагомих причин підписувати угоду.

Глава Кремля Володимир Путін вважає, що він перемагає, повідомляє The New York Times із посиланням на військових і представників розвідки з кількох західних країн.

Він переконаний, що навіть якщо на повну окупацію Донбасу знадобиться від 18 місяців до двох років, кожен день боїв і кожна ніч російських ракет і безпілотників, що обрушуються на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки українців, забезпечують йому дедалі більші важелі впливу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається по черзі тиснути то на Україну, то на Росію, щоб змусити країни сісти за стіл переговорів.

З одного боку, він припинив пряме постачання зброї Україні, яке здійснювалося — за активної підтримки Конгресу — в роки правління Байдена, а з іншого — посилив контроль над російським "тіньовим флотом", що продає нафту.

Цей крок посилив і без того зростаючі економічні проблеми РФ, навіть незважаючи на те, що Білий дім висуває ідеї про американські інвестиції в Росію, якщо вдасться оголосити про "угоду".

На думку аналітиків, Путін все ще може укласти угоду, щоб зупинити бойові дії в Україні, особливо якщо йому вдасться домогтися далекосяжного зближення зі Сполученими Штатами та виведення українських військ з решти частини Донбасу.

Трамп неодноразово скаржився на те, що кремлівський лідер його підводить, і протягом останнього року він звинувачував спершу українців, потім росіян, а потім знову українців у небажанні домовлятися та шукати компроміси.

Тепер він знову звинувачує Україну і президента Володимира Зеленського, припускаючи, що вони не змогли визнати, що Росія є більшою державою, яка володіє ядерною зброєю.

Напередодні депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що у Росії існують конкретні дедлайни щодо окупації Донбасу та інших регіонів України. Однак, ці терміни, як зазначив парламентарій, уже неодноразово переносилися. При цьому конкретні дати нардеп не озвучив, оскільки це закрита інформація.

Водночас Костенко переконаний, що через нездатність досягти поставлених цілей у визначені терміни Кремль і надалі буде змушений переглядати свої плани.

Нагадаємо, Володимир Зеленський спростував повідомлення російських медіа про нібито вимогу Москви до інших держав визнати тимчасово окуповані українські території. Президент наголосив, що подібні сценарії є нереалістичними.