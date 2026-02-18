Россия имеет все основания участвовать в так называемых переговорах по прекращению огня в Украине, однако у нее мало веских причин подписывать соглашение.

Глава Кремля Владимир Путин считает, что он побеждает, сообщает The New York Times со ссылкой на военных и представителей разведки из нескольких западных стран.

Он убежден, что даже если на полную оккупацию Донбасса потребуется от 18 месяцев до двух лет, каждый день боев и каждая ночь российских ракет и беспилотников, обрушивающихся на энергетическую инфраструктуру и жилые дома украинцев, обеспечивают ему все больше рычагов влияния.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается поочередно давить то на Украину, то на Россию, чтобы заставить страны сесть за стол переговоров.

С одной стороны, он прекратил прямые поставки оружия Украине, которые осуществлялись — при активной поддержке Конгресса — в годы правления Байдена, а с другой – ужесточил контроль над российским "теневым флотом", продающим нефть.

Этот шаг усугубил и без того растущие экономические проблемы РФ, даже несмотря на то, что Белый дом выдвигает идеи об американских инвестициях в Россию, если удастся объявить о "сделке".

По мнению аналитиков, Путин все еще может заключить соглашение, чтобы остановить боевые действия в Украине, особенно если ему удастся добиться далеко идущего сближения с Соединенными Штатами и вывода украинских войск из остальной части Донбасса.

Трамп неоднократно жаловался на то, что кремлевский лидер его подводит, и в течение последнего года он обвинял сначала украинцев, затем русских, а затем снова украинцев в нежелании договариваться и искать компромиссы.

Теперь он снова обвиняет Украину и президента Владимира Зеленского, предполагая, что они не смогли признать, что Россия является более крупной и обладающей ядерным оружием державой.

Накануне депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у России существуют конкретные дедлайны по оккупации Донбасса и других регионов Украины.

Однако, эти сроки, как отметил парламентарий, уже неоднократно переносились. При этом конкретные даты нардеп не озвучил, поскольку это закрытая информация.

В то же время Костенко убежден, что из-за неспособности достичь поставленных целей в определенные сроки Кремль и в дальнейшем будет вынужден пересматривать свои планы.

Напомним, Владимир Зеленский опроверг сообщения российских медиа о якобы требовании Москвы к другим государствам признать временно оккупированные украинские территории. Президент подчеркнул, что подобные сценарии являются нереалистичными.