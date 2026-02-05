"Это наше": страны ЕС не будут признавать Донбасс российским по требованию Кремля, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отверг информацию российских медиа о якобы требовании Москвы, чтобы другие страны признали временно оккупированные украинские территории. Он подчеркнул, что такие сценарии не имеют никаких шансов на реализацию, а для Киева первоочередными задачами остаются укрепление обороноспособности и защита критической инфраструктуры.

Речь президента Украины во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском 5 февраля цитирует издание "Новости.LIVE".

В частности, во время брифинга Зеленский объяснил, что Украина сохраняет полный контроль над вопросом своих территорий и никакие внешние политические сигналы не могут изменить позицию государства.

"Во-первых, все не будут признавать, как сказал мой польский коллега. А, во-вторых, у Украины есть президент, который подписывает документы, слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории — это наше", — отметил глава государства.

Сейчас же Украина, по его словам, активно работает над укреплением противовоздушной обороны, приобретением современных ракетных систем для защиты энергетических объектов и обеспечением армии современным вооружением, включая истребители МиГ. При этом ведется работа над обменами вооружения с партнерами для ускорения поставок необходимой техники.

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев готов к прекращению огня, но для этого нужно согласие России. Несмотря на это, Украина формирует собственную систему гарантий безопасности, опираясь на поддержку партнеров и развитие армии численностью около 800 тысяч военных с постепенным переходом к контрактной службе.

Зато сейчас приоритетом нашей власти остается стабильное прохождение зимы и укрепление оборонных возможностей государства: начиная с повышения боеготовности войск, так и с обеспечения эффективной защиты критически важной инфраструктуры. Параллельно президент Украины работает над механизмами международной поддержки и сотрудничества для ускорения поставок оборонного вооружения и технологий.

Стоит заметить, что, по информации российских СМИ, на переговорах в Абу-Даби Россия выдвинула Украине новый ультиматум. В частности, РФ требует полного вывода украинских войск из Донбасса, а также настаивает на том, что частью большого мирного договора должно стать официальное признание этих территорий российскими.

Также Фокус писал, что, по мнению бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины и России, а также генерала Кита Келлога, время "играет на руку" Киеву, а Кремль уже потерпел неудачу в войне.