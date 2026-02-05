"Це наше": країни ЄС не визнаватимуть Донбас російським на вимогу Кремля, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкинув інформацію російських медіа про нібито вимогу Москви, щоб інші країни визнали тимчасово окуповані українські території. Він наголосив, що такі сценарії не мають жодних шансів на реалізацію, а для Києва першочерговими завданнями залишаються зміцнення обороноздатності та захист критичної інфраструктури.

Промову президента України під час зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 5 лютого цитує видання "Новини.LIVE".

Зокрема, під час брифінгу Зеленський пояснив, що Україна зберігає повний контроль над питанням своїх територій і жодні зовнішні політичні сигнали не можуть змінити позицію держави.

"По-перше, всі не будуть визнавати, як сказав мій польський колега. А, по-друге, в України є президент, який підписує документи, слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території — це наше", — зауважив глава держави.

Нині ж Україна, за його словами, активно працює над зміцненням протиповітряної оборони, придбанням сучасних ракетних систем для захисту енергетичних об’єктів та забезпеченням армії сучасним озброєнням, включно з винищувачами МіГ. При цьому ведеться робота над обмінами озброєння з партнерами для прискорення постачання необхідної техніки.

Крім того, Зеленський зауважив, що Київ готовий до припинення вогню, але для цього потрібна згода Росії. Попри це, Україна формує власну систему гарантій безпеки, спираючись на підтримку партнерів і розвиток армії чисельністю близько 800 тисяч військових із поступовим переходом до контрактної служби.

Натомість наразі пріоритетом нашої влади залишається стабільне проходження зими та зміцнення оборонних можливостей держави: починаючи з підвищення боєготовності військ, так із забезпечення ефективного захисту критично важливої інфраструктури. Паралельно президент України працює над механізмами міжнародної підтримки та співпраці для прискорення постачання оборонного озброєння і технологій.

Варто зауважити, що, за інформацією російських ЗМІ, на переговорах в Абу-Дабі Росія висунула Україні новий ультиматум. Зокрема, РФ вимагає повного виведення українських військ із Донбасу, а також наполягає на тому, що частиною великого мирного договору має стати офіційне визнання цих територій російськими.

