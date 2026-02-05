Весь Донбас і не тільки: РФ озвучила нові вимоги в Абу-Дабі, — ЗМІ

На переговорах в Абу-Дабі Росія висунула Україні новий ультиматум, який може нівелювати всі раніше досягнуті домовленості та зірвати процес.

РФ не тільки вимагає повного виведення українських військ із Донбасу, а й наполягає на тому, що частиною великого мирного договору має стати офіційне визнання цих територій російськими, повідомляє ТАСС із посиланням на західне джерело в Абу-Дабі.

Таким чином список вимог країни-агресора щодо України стає дедалі довшим. Раніше росіяни наполягали на відмові Києва від членства в НАТО, без'ядерному статусі України, категорично виступали проти розміщення в країні іноземного миротворчого контингенту.

Питання гарантій безпеки і територіальних поступок залишаються найгострішими. За словами близьких до переговорів джерел, гарантії безпеки Україні можуть включати не миротворців, а швидке реагування багатонаціональних сил.

Голова Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, написав уранці 5 лютого, що робота триває в тих же форматах, що і вчора: тристоронні консультації, робота в групах і подальша синхронізація позицій. Деталі він пообіцяв озвучити пізніше.

Напередодні речник МЗС України Георгій Тихий розкрив теми зустрічі:

"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій, які там зустрічаються. Є багато нюансів про те, як відбуватиметься закінчення війни, в якому Україна зацікавлена", — заявив він.

Попередній раунд переговорів в Абу-Дабі між Україною, РФ і США відбулися 23-24 січня 2026 року. До складу української делегації увійшов новий глава офісу президента й ексначальник ГУР МОУ Кирило Буданов і глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія. Водночас західні медіа написали, що за їхньої появи переговори щодо завершення війни стали більш конструктивними.

Своєю чергою військові не вірять у закінчення війни не тільки у 2026-му, а й у 2027 році.