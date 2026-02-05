"Час грає на руку" Києву: зараз Кремль шукає "найкращий можливий вихід" із війни, — Кіт Келлог

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог вважає, що час "грає на руку" Києву, у той час як Кремль вже зазнав невдачі у війні.

Російське керівництво зараз шукає "найкращий можливий вихід" з війни. Це відбувається навіть попри те, що армія РФ продовжує здійснювати майже щоденні атаки на енергетичну інфраструктуру України, заявив Кіт Келлог в інтерв'ю для видання Kyiv Independent 4 лютого.

На думку американського генерала, росіянам так і не вдалося досягти поставлених на війні з Україною цілей. Уявлення глави Кремля Володимира Путіна про перемогу не відповідають дійсності, вважає Келлог.

"Визначення перемоги Путіним не є моїм визначенням. Я думаю, що він зазнав невдачі. Я думаю, що Росія зазнала невдачі", — підкреслив генерал.

Відео дня

Також Келлог пояснив, що час у довгостроковій перспективі "грає на руку" Україні. Наступні місяці можуть змінити баланс сил у війні.

"Коли зима закінчиться і дні стануть довшими, я думаю, це буде краще для України, ніж для РФ в довгостроковій перспективі".

Кіт Келлог розповів, що покинув посаду у Білому домі наприкінці 2025 року. Це було зроблено зокрема для того, щоб мати можливість "вільно висловлюватися" про Україну, зізнався генерал під час інтерв'ю.

Проте його відхід не означає припинення роботи щодо України. Тепер він навпаки отримав можливість публічно формулювати власну позицію щодо війни і стан справ Києва та Кремля у ній, не обмежуючи себе через офіційну лінію адміністрації чинного президента США Дональда Трампа. Однак розбіжностей з адміністрацією Трампа в українському питанні, щоб він пішов, не було, наголошує Келлог.

Генерал також не відкидає інформації про те, що від переговорів про війну його могли усунути через категоричну позицію Кремля, який вважав його "надто проукраїнським".

"Я не думаю, що росіяни обов’язково хотіли бачити мене в цій частині команди", — заявив Келлог.

Він також анонсував своє можливе повернення до Києва найближчим часом.

Нагадаємо, 4 лютого видання Bloomberg повідомляло, що США підготували санкції проти РФ, але вводити їх не планують.

Також 4 лютого у The Telegraph писали, що підхід Трампа до переговорів з Кремлем може загрожувати початком нової війни в Україні.