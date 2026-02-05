"Время играет на руку" Киеву: сейчас Кремль ищет "лучший возможный выход" из войны, — Кит Келлог

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог считает, что время "играет на руку" Киеву, в то время как Кремль уже потерпел неудачу в войне.

Российское руководство сейчас ищет "наилучший возможный выход" из войны. Это происходит даже несмотря на то, что армия РФ продолжает совершать почти ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, заявил Кит Келлог в интервью для издания Kyiv Independent 4 февраля.

По мнению американского генерала, россиянам так и не удалось достичь поставленных на войне с Украиной целей. Представления главы Кремля Владимира Путина о победе не соответствуют действительности, считает Келлог.

"Определение победы Путиным не является моим определением. Я думаю, что он потерпел неудачу. Я думаю, что Россия потерпела неудачу", — подчеркнул генерал.

Также Келлог объяснил, что время в долгосрочной перспективе "играет на руку" Украине. Следующие месяцы могут изменить баланс сил в войне.

"Когда зима закончится и дни станут длиннее, я думаю, это будет лучше для Украины, чем для РФ в долгосрочной перспективе".

Кит Келлог рассказал, что покинул пост в Белом доме в конце 2025 года. Это было сделано в частности для того, чтобы иметь возможность "свободно высказываться" об Украине, признался генерал во время интервью.

Однако его уход не означает прекращения работы по Украине. Теперь он наоборот получил возможность публично формулировать собственную позицию относительно войны и положение дел Киева и Кремля в ней, не ограничивая себя через официальную линию администрации действующего президента США Дональда Трампа. Однако разногласий с администрацией Трампа в украинском вопросе, чтобы он ушел, не было, отмечает Келлог.

Генерал также не исключает информации о том, что от переговоров о войне его могли отстранить из-за категорической позиции Кремля, который считал его "слишком проукраинским".

"Я не думаю, что россияне обязательно хотели видеть меня в этой части команды", — заявил Келлог.

Он также анонсировал свое возможное возвращение в Киев в ближайшее время.

