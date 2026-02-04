США подготовили новые санкции против РФ, но не планируют вводить их, — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки подготовили новый пакет санкций против России. В то же время пока нет никаких признаков того, что эти санкции будут введены.

Последний раз США вводили санкции против РФ в октябре 2025 года. Об этом говорится в материале издания Bloomberg, которое пообщалось с европейскими чиновниками.

В то же время те не рассказали, что именно может быть предметом санкций, а также о причинах не вводить санкции.

В то же время ЕС подготовили принять новый, 20 пакет санкций против РФ. Его планируют утвердить к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти санкции будут введены против теневого флота РФ. В то же время европейские чиновники оценивают такие санкции как недостаточно решительные и постепенные.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции США на нарушение Россией энергетического перемирия. Он напомнил, что именно американцы предложили ограничить удары по энергоинфраструктуре на время дипломатии и холодной зимней погоды.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против РФ и ее нефтяного сектора. Ограничения касаются крупнейших нефтяных компаний РФ "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

Одним из последствий санкций стало то, что компания "Лукойл" сообщила о форс-мажоре на одном из крупнейших иракских месторождений Западная Курна-2.

Кроме того, Россия теряет миллиарды долларов из-за того, что "Лукойл" вынужден продать свои активы на Балканах в связи с санкциями США.

В то же время в декабре администрация Трампа приостановила некоторые санкции против российской компании "Лукойл", которые были введены из-за нежелания РФ заканчивать войну в Украине в октябре.