Администрация Трампа приостановила санкции против российского "Лукойла": что это значит, — Reuters

Администрация действующего президента США Дональда Трампа приостановила некоторые санкции против российской компании "Лукойл", которые были введены из-за нежелания РФ заканчивать войну в Украине в октябре.

США разрешили автозаправочным станциям (АЗС) "Лукойла", расположенным за пределами России, осуществлять "определенные операции". Соответствующее сообщение появилось на сайте Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 4 декабря.

Речь идет о том, что администрация Дональда Трампа разрешила проведение транзакций с АЗС "Лукойла" за пределами РФ. На это была выдана генеральная лицензия, которая дает разрешение на транзакции сроком до 29 апреля 2026 года.

Агентство Reuters объяснило, что соответствующее ослабление действия антироссийских санкций позволяет осуществлять транзакции для нескольких тысяч автозаправочных станций "Лукойла" в мире. Речь идет о не менее 2000 АЗС, которые расположены в разных уголках Европы, а также в Центральной Азии, Ближнем Востоке и самих Соединенных Штатах.

АЗС "Лукойла" в США действуют в частности в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке, где их всего насчитывается около 200. Также около 600 АЗС "Лукойла" действуют в Турции и еще более 300 — в Румынии.

Кроме того, агентство обращает внимание, что в ноябре Министерство финансов США разрешило компаниям до 13 декабря вести переговоры с "Лукойлом" по покупке зарубежных активов. Однако говорилось, что для конкретных сделок компаниям понадобится одобрение.

Стоит заметить, что частичное ослабление санкции против российских нефтяных компаний произошло после переговоров в Кремле 2 декабря. Сами санкции против российских "Лукойла" и "Роснефти" были первыми ограничениями, введенными против РФ во времена второй каденции Дональда Трампа.

Напомним, 10 декабря в Reuters сообщили, что на одном из крупнейших месторождений "Лукойла" случился форс-мажор.

В октябре, после введения санкций, "Лукойл" заявил о продаже своих иностранных активов.