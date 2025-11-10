Российский "Лукойл" объявил о форс-мажоре на одном из своих месторождений

Российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила, что на одном из крупнейших иракских месторождений Западная Курна-2 произошел форс-мажор. Отмечается, что к этому могли привести западные санкции против компании.

В октябре против "Лукойла" и "Роснефти" были введены британские и американские санкции. После этого Ирак приостановил все выплаты наличными и нефтью компаниям. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что во вторник, 4 ноября, "Лукойл" направил официальное письмо Министерству нефти Ирака, где сообщил, что форс-мажорные обстоятельства не позволяют продолжать работы в обычном режиме на месторождении Западная Курна-2.

При этом, если за полгода не будут устранены причины форс-мажора, то компания "Лукойл", вероятно, остановит производство и полностью покинет проект.

На прошлой неделе из-за санкций иракская государственная нефтяная компания SOMO отменила отгрузку трех партий нефти с месторождения. Кроме того объемы нефти, выделенные для натуральных выплат "Лукойлу за ноябрь — около 4 миллионов баррелей — были отменены.

При этом представитель министерства нефти сообщил, что до изменений в контракты, которые бы обеспечили способ оплаты на счета компаний, не подпадающих под санкции, Ирак не будет работать с компаниями, которые подпадают под санкции США.

Западная Курна-2 является одним из крупнейших нефтяных месторождений мира. Это самый ценный иностранный актив компании "Лукойл". Оно расположено в 65 километрах (40 миль) к северо-западу от южного порта Басра.

На это месторождение приходится около 9% от общего объема добычи нефти в Ираке. По словам двух чиновников нефтепромысла, сейчас здесь добывается около 480 000 баррелей в день.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России и ее нефтяного сектора. Ограничения охватили крупнейшие нефтяные компании РФ "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

Впоследствии компания "Лукойл" начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов.