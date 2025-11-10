Російський "Лукойл" оголосив про форс-мажор на одному зі своїх родовищ

Російська нафтова компанія "Лукойл" повідомила, що на одному з найбільших іракських нафтородовищ Західна Курна-2 стався форс-мажор. Зазначається, що до цього могли призвести західні санкції проти компанії.

У жовтні проти "Лукойлу" та "Роснефти" були запроваджені британські та американські санкції. Після цього Ірак призупинив усі виплати готівкою та нафтою компаніям. Про це пише Reuters.

Видання наголошує, що у вівторок, 4 листопада, "Лукойл" надіслав офіційного листа Міністерству нафти Ірака, де повідомив, що форс-мажорні обставини не дозволяють продовжувати роботи в звичайному режимі на родовищі Західна Курна-2.

При цьому, якщо за пів року не будуть усунені причини форс-мажору, то компанія "Лукойл", ймовірно, зупинить виробництво та повністю залишить проєкт.

Минулого тижня через санкції іракська державна нафтова компанія SOMO скасувала відвантаження трьоx партій нафти з родовища. Крім того обсяги нафти, виділені для натуральних виплат "Лукойлу за листопад – близько 4 мільйонів барелів – були скасовані.

При цьому представник міністерства нафти повідомив, що до змін у контракти, які б забезпечили спосіб оплати на раxунки компаній, що не підпадають під санкції, Ірак не буде працювати з компаніями, які підпадають під санкції США.

Західна Курна-2 є одним з найбільших нафтових родовищ світу. Це найцінніший іноземний актив компанії "Лукойл". Воно розташоване за 65 кілометрів (40 миль) на північний захід від південного порту Басра.

На це родовище припадає близько 9% від загального обсягу видобутку нафти в Іраку. За словами двох чиновників нафтопромислу, наразі тут видобувається близько 480 000 барелів на день.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії та її нафтового сектору. Обмеження охопили найбільші нафтові компанії РФ "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.

Згодом компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.