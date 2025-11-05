Санкції в дії: Ірак припинив відвантаження російської нафти

Іракська державна компанія Somo скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти, яку видобуває "Лукойл" на родовищі Західна Курна-2. Відвантаження мало відбутися 11, 18 і 26 листопада.

Причина скасування — побоювання з приводу санкцій США і Великої Британії щодо компанії, повідомляє Reuters із посиланням на джерела на нафторинку.

Російська компанія "Лукойл" володіє 75% часткою в одному з найбільших у світі родовищі Західна Курна-2 з продуктивністю 480 000 барелів на добу, а частка, що залишилася, належить іракській компанії North Oil Company.

Санкції проти "Лукойлу": ефект доміно

Компанія Litasco, торговий підрозділ "Лукойлу", яка базується в Женеві, зіткнулася з труднощами після введення Великою Британією санкцій, оскільки британські суднові брокери відмовляються з ними працювати.

Вона вже звільнила співробітників безпосередньо внаслідок санкцій.

У Фінляндії близько 1000 працівників і операторів автозаправних станцій Teboil побоюються втратити роботу найближчими тижнями, оскільки фінські банки почали запроваджувати санкції проти російської нафти і власника Teboil — "Лукойла", а також заморожувати платежі Teboil до закінчення терміну 21 листопада. Це термін дії ліцензії на право припинення будь-яких угод з "Лукойлом" і найбільшим виробником нафти "Роснефть".

Минулого місяця "Лукойл" заявив, що прийняв пропозицію від глобального сировинного трейдера Gunvor про купівлю своїх зарубіжних активів Lukoil International GmbH, які компанія прагнула продати після введення санкцій Вашингтона.

4 листопада генеральний директор Gunvor Торбйорн Торнквіст, обговорюючи угоду в інтерв'ю Financial Times, наголосив на проблемах, що зачіпають "Лукойл". "Уся міжнародна діяльність "Лукойлу" паралізована. Ніхто не може з ними співпрацювати. На карту поставлено безліч робочих місць, а нафтопереробні потужності можуть бути серйозно порушені", — заявив він газеті.

Компанія Gunvor здобула популярність у 2000-х роках як найбільший у світі трейдер російської нафти.

На той час серед її акціонерів був Геннадій Тимченко, близький соратник президента Володимира Путіна, який продав свою частку в Gunvor після того, як США ввели проти нього санкції після анексії Криму Росією в 2014 році.

Як і багато торгових домів, Gunvor значно виграв від зростання цін на нафту і газ, що почалося з початком війни в Україні та заходів щодо зниження залежності Європи від російських енергоносіїв.

Як відомо, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії. Обмеження охопили найбільші нафтові компанії РФ "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.

Після санкцій США акції "Роснефти" і "Лукойлу" стрімко обвалилися вже в перші дні.

"Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів. Зокрема, йдеться про активи компанії в Центральній Азії та Мексиці.