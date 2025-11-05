Санкции в действии: Ирак прекратил отгрузку российской нефти

Иракская государственная компания Somo отменила отгрузку трёх партий сырой нефти, добываемой "Лукойлом" на месторождении Западная Курна-2. Отгрузка должна была состояться 11, 18 и 26 ноября.

Причина отмены – опасения по поводу санкций США и Великобритании в отношении компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники на нефтерынке.

Российская компания "Лукойл" владеет 75% долей в одном из крупнейших в мире месторождении Западная Курна-2 с производительностью 480 000 баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит иракской компании North Oil Company.

Санкции против "Лукойла": эффект домино

Компания Litasco, торговое подразделение "Лукойла", которая базируется в Женеве, столкнулась с трудностями после введения Великобританией санкций, поскольку британские судовые брокеры отказываются с ними работать.

Она уже уволила сотрудников непосредственно в результате санкций.

В Финляндии около 1000 работников и операторов автозаправочных станций Teboil опасаются потерять работу в ближайшие недели, поскольку финские банки начали вводить санкции против российской нефти и владельца Teboil — "Лукойла", а также замораживать платежи Teboil до истечения срока 21 ноября. Это срок действия лицензии на право прекращения любых сделок с "Лукойлом" и крупнейшим производителем нефти "Роснефть".

В прошлом месяце "Лукойл" заявил, что принял предложение от глобального сырьевого трейдера Gunvor о покупке своих зарубежных активов Lukoil International GmbH, которые компания стремилась продать после введения санкций Вашингтона.

4 ноября генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист, обсуждая сделку в интервью Financial Times, подчеркнул проблемы, затрагивающие "Лукойл". "Вся международная деятельность "Лукойла" парализована. Никто не может с ними сотрудничать. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", — заявил он газете.

Компания Gunvor приобрела известность в 2000-х годах как крупнейший в мире трейдер российской нефти.

В то время среди её акционеров был Геннадий Тимченко, близкий соратник президента Владимира Путина, который продал свою долю в Gunvor после того, как США ввели против него санкции после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Как и многие торговые дома, Gunvor значительно выиграл от роста цен на нефть и газ, начавшегося с началом войны на Украине и мер по снижению зависимости Европы от российских энергоносителей.

Как известно, 23 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. Ограничения охватили крупнейшие нефтяные компании РФ "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

После санкций США акции "Роснефти" и "Лукойла" стремительно обвалились уже в первые дни.

"Лукойл" начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов. В частности, речь идет об активах компании в Центральной Азии и Мексике.