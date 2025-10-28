Санкции не действуют: "Лукойл" продает свои иностранные активы, — заявление компании

Российская нефтяная компания "Лукойл" начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов

В частности речь идет об активах компании в Центральной Азии и Мексике, говорится в заявлении "Лукойла" на сайте.

"Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что причиной такого решения стало введение ограничительных мер "некоторыми странами" против "Лукойла" и дочерних компаний.

Кроме Центральной Азии и Мексики, компания имеет зарубежные проекты в нескольких странах Ближнего Востока и Африки.

Напомним, 23 октября в пресс-релизе Министерства финансов США объявили о введении новых санкций против России. Ограничения охватили крупнейшие нефтяные компании РФ "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

