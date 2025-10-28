Санкції не діють: "Лукойл" продає свої іноземні активи, — заява компанії

Російська нафтова компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів

Зокрема йдеться про активи компанії в Центральній Азії та Мексиці, йдеться у заяві "Лукойла" на сайті.

"Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії Управління з контролю за іноземними активами при Мінфіні США (OFAC) на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх закордонних активів", — йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що причиною такого рішення стало запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойла" та дочірніх компаній.

Відео дня

Окрім Центральної Азії та Мексики, компанія має закордонні проєкти в декількох країнах Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, 23 жовтня у пресрелізі Міністерства фінансів США оголосили про впровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження охопили найбільші нафтові компанії РФ "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.

Фокус також писав про те, що після санкцій США акції "Роснефти" та "Лукойла" стрімко обвалилися вже у перші дні.