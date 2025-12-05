Адміністрація Трампа призупинила санкції проти російського "Лукойла": що це означає, — Reuters

Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа призупинила деякі санкції проти російської компанії "Лукойл", які було запроваджено через небажання РФ закінчувати війну в Україні у жовтні.

США дозволили автозаправним станціям (АЗС) "Лукойла", розташованим поза межами Росії, здійснювати "певні операції". Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 4 грудня.

Йдеться про те, що адміністрація Дональда Трампа дозволила проведення транзакцій з АЗС "Лукойла" за межами РФ. На це було видано генеральну ліцензію, яка дає дозвіл на транзакції строком до 29 квітня 2026 року.

Агентство Reuters пояснило, що відповідне послаблення дії антиросійських санкцій дозволяє здійснювати транзакції для кількох тисяч автозаправних станцій "Лукойла" у світі. Йдеться про щонайменше 2000 АЗС, які розташовані у різних куточках Європи, а також у Центральній Азії, Близькому Сході та самих Сполучених Штатах.

АЗС "Лукойла" у США діють зокрема у Нью-Джерсі, Пенсільванії та Нью-Йорку, де їх загалом нараховують близько 200. Також близько 600 АЗС "Лукойла" діють у Туреччині та ще понад 300 — у Румунії.

Окрім того, агентство звертає увагу, що у листопаді Міністерство фінансів США дозволило компаніям до 13 грудня вести переговори з "Лукойлом" щодо купівлі закордонних активів. Однак йшлося, що для конкретних угод компаніям знадобиться схвалення.

Варто зауважити, що часткове послаблення санкції проти російських нафтових компаній відбулося після переговорів у Кремлі 2 грудня. Самі санкції проти російських "Лукойла" та "Роснефти" були першими обмеженнями, запровадженими проти РФ за часів другої каденції Дональда Трампа.

У жовтні, після введення санкцій, "Лукойл" заявив про продаж своїх іноземних активів.