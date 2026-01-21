Американские десантники задержали еще один танкер теневого флота РФ Sagitta (видео)

20 января Соединенные Штаты Америки задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в теневой флот России.

Танкер нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, говорится в заметке Южного командования США.

"Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta. Задержание еще одного танкера, который действовал, нарушая установленный президентом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозили только нефть, транспортировка которой осуществляется должным образом и в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

По данным американских военных, танкер Sagitta шел под флагом Панамы. Он стал седьмым захваченным танкером с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил блокаду всех подсанкционных судов, следующих в или из Венесуэлы.

В то же время по данным сайта War Sanction, захваченный США нефтяной танкер Sagitta входит в теневой флот РФ и находится под санкциями:

Украины;

Великобритании;

США;

Канады;

ЕС;

Швейцарии;

Австралии;

Новой Зеландии.

Отмечается, что международная общественная организация Greenpeace причисляет это судно к теневому флоту танкеров, которые транспортируют российскую нефть и угрожают окружающей среде.

Судно Sagitta использовали для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского моря и Тихоокеанского региона.

Напомним, 9 января США захватили танкер Olina, принадлежавший к кораблям, которые находились под санкциями.

7 января Пит Гегсет пригрозил продолжить блокаду всего "теневого флота" РФ.