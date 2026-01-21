Американські десантники затримали ще один танкер тіньового флоту РФ Sagitta (відео)

20 січня Сполучені Штати Америки затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до тіньового флоту Росії.

Танкер порушив встановлений президентом США Дональдом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями у Карибському басейні, йдеться у дописі Південного командування США.

"Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без пригод затримали танкер Sagitta. Затримання ще одного танкера, який діяв, порушуючи встановлений президентом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб із Венесуели вивозили тільки нафту, транспортування якої здійснюють належним чином та згідно з законом", — йдеться у повідомленні.

За даними американських військових, танкер Sagitta йшов під прапором Панами. Він став сьомим захопленим танкером з того часу, як президент США Дональд Трамп оголосив блокаду всіх підсанкційних суден, що прямують до або з Венесуели.

Водночас за даними сайту War Sanction, захоплений США нафтовий танкер Sagitta входить до тіньового флоту РФ і перебуває під санкціями:

України;

Великої Британії;

США;

Канади;

ЄС;

Швейцарії;

Австралії;

Нової Зеландії.

Зазначається, що міжнародна громадська організація Greenpeace зараховує це судно до тіньового флоту танкерів, які транспортують російську нафту і загрожують навколишньому середовищу.

Судно Sagitta використовували для експорту російської нафти та нафтопродуктів із портів Балтійського моря та Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, 9 січня США захопили танкер Olina, що належав до кораблів, які перебували під санкціями.

7 січня Піт Гегсет пригрозив продовжити блокаду всього "тіньового флоту" РФ.