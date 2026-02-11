У Кремля есть дедлайны по захвату Донбасса: нардеп рассказал, на какие еще территории нацелился враг

Российское руководство имеет четко определенные сроки для захвата Донбасса и других украинских территорий, однако из-за сопротивления Вооруженных сил Украины эти планы постоянно корректируются. В то же время стратегической целью Кремля остается не только восток, но и юг государства — в частности попытка отрезать Украину от Черного моря.

Об этом рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии изданию "РБК-Украина".

По его словам, у России существуют конкретные дедлайны по оккупации Донбасса и других регионов Украины. Однако, эти сроки, как отметил парламентарий, уже неоднократно переносились. При этом конкретные даты нардеп не озвучил, поскольку это закрытая информация. В то же время Костенко убежден, что из-за неспособности достичь поставленных целей в определенные сроки Кремль и в дальнейшем будет вынужден пересматривать свои планы.

Відео дня

Более того, несмотря на многочисленные вызовы и дефицит ресурсов, украинские Силы обороны наносят врагу ощутимые потери. По его словам, армия РФ, которая позиционировала себя как одну из самых мощных в мире и готовилась к масштабному противостоянию с Западом, не способна полностью оккупировать даже четыре украинские области.

В качестве примера Костенко привел подсчеты за 2025 год. Если суммарные территориальные достижения российских войск в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях условно соотнести с площадью Донетчины, речь идет примерно о 16% ее территории. При этом Россия, по его словам, потеряла сотни тысяч военнослужащих. Около 21% Донецкой области пока остается под контролем Украины. По оценкам экспертов, для полного захвата региона агрессору понадобится более двух лет и еще больше человеческих ресурсов.

Отдельное внимание депутат обратил на южное направление. По его словам, стратегический расчет Кремля заключается в том, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Чем быстрее Россия сможет реализовать этот сценарий, тем выгоднее будет ее позиция.

Также Костенко отметил, что Россия не отказывается от более широких геополитических амбиций, которые выходят за пределы Украины. Именно поэтому, по его убеждению, рассчитывать на быстрое изменение позиции Москвы не стоит.

"Им надо отрезать Украину от Черного моря. Вот они понимают это, что чем раньше они это делают, тем лучше. Также у них есть планы по Европе. И россияне не собираются отказываться от своих планов. Это факт. И мы должны это понимать", — отметил он.

Комментируя идеи о возможности территориальных уступок ради прекращения войны, нардеп выразил категорическое несогласие. Он убежден, что передача Донбасса не станет гарантией мира, а лишь откроет путь к дальнейшей экспансии РФ. В качестве примера он вспомнил оккупацию Крыма в 2014 году, после которой Россия вытеснила украинских военных с полуострова и создала условия для изменения его демографического состава.

"Есть такая информация, что 40% украинцев говорит — нужно договариваться о сдаче территорий. Я вообще не понимаю, кто эти люди, которые так говорят. Сто процентов это люди не с Донбасса. Это люди, которые считают, что их территории никто не отдаст. Но они должны для себя понять — как только Россия забирает Донбасс, они сразу перебрасываются на другие территории и придут к ним. Это же Россия, исторически мы об этом знаем", — добавил депутат.

По словам Костенко, российская пропаганда уже сегодня мотивирует военных обещаниями жилья в украинских городах — в частности в Николаеве или Одессе — после их возможного захвата, и из этого понятно, что Кремль имеет долгосрочные намерения по закреплению на новых территориях.

Завершится ли российско-украинская война в 2026 году

Также он ответил на вопрос журналистов о перспективах завершения войны в 2026 году. И, по его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку президент РФ Владимир Путин, по его оценке, не пересмотрел своих стратегических целей, а имеющихся ресурсов России пока достаточно для продолжения боевых действий в нынешнем темпе. И все же ситуацию может изменить только непредсказуемый фактор или критические потери, которые заставят Кремль перейти к реальным, а не декларативным переговорам.

По мнению Костенко, Россию невозможно убедить дипломатическими аргументами — ее можно только остановить силой. Любые другие сценарии, считает он, лишь создадут предпосылки для новой эскалации.

Напомним, что, по данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали село Бондарное Бахмутского района Донецкой области и продвинулись в селе Никифоровка.

Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения российских медиа о якобы требовании Москвы к другим государствам признать временно оккупированные украинские территории. Президент подчеркнул, что подобные сценарии являются нереалистичными.