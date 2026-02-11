Россияне оккупировали село Бондарное в Донецкой области, — DeepState (карта)

Российские войска оккупировали село Бондарное Бахмутского района Донецкой области и продвинулись в селе Никифоровка.

"Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке", — говорится в сообщении проекта DeepState.

Аналитики также внесли изменения в интерактивную карту боевых действий. Село Бондарное теперь находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

ВС РФ оккупировали Бондарное Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, ВСУ удалось ликвидировать проникновение россиян в Приморское и Лукьяновское.

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба ВСУ информация об оккупации села Бондарное отсутствует.

Напомним, 2 февраля аналитики DeepState сообщили, что Россия полностью оккупировала Торецк.

Відео дня

Фокус также писал о том, что российские войска оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области.