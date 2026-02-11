Росіяни окупували село Бондарне на Донеччині, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували село Бондарне Бахмутського району Донецької області та просунулись у селі Никифоровка.

"Ворог окупував Бондарне та просунувся у Никифорівці", — йдеться у повідомленні проєкту DeepState.

Аналітики також внесли зміни до інтерактивної мапи бойових дій. Село Бондарне тепер перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

ЗС РФ окупували Бондарне Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ЗСУ вдалось ліквідувати проникнення росіян до Приморського та Лук'янівського.

Зазначимо, що в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформація про окупацію села Бондарне відсутня.

Нагадаємо, 2 лютого аналітики DeepState повідомили, що Росія повністю окупувала Торецьк.

Фокус також писав про те, що російські війська окупували село Красногірське Пологівського району Запорізької області.