Росія повністю окупувала Торецьк, — DeepState

Росіяни змогли просунутися в Торецьку та повністю окупували місто. Раніше військові Сил оборони України контролювали частину житлової забудови.

Однак тепер місто повністю перейшло під контроль ворога. Відповідне оновлення зробили аналітики DeepState на своїй мапі.

У зведеннях Генерального штабу ЗСУ Торецьк не було згадано з листопада 2025 року.

Наразі не було жодних офіційних коментарів щодо можливого завершення боїв за місто Торецьк від військово-політичного командування.

Торецьк 31 січня Фото: DeepStateMAP Торецьк 1 лютого Фото: DeepStateMAP

У Міноборони РФ заявляли про окупацію Торецька майже рік тому: 7 лютого 2025 року там заявили про захоплення міста.

Водночас в ЗСУ спростували цю інформацію ще тоді та заявили про опір ЗСУ в Торецьку силам агресора, які переважають у рази. Натомість там пояснили, що окупанти неодноразово намагалися встановити прапор у місті задля створення картинки.

Відео дня

Про важливість окупації Торецька для росіян Фокус розповідав ще в грудні 2024 року. Відзначалося, що для РФ місто має значне медійне та психологічне значення, що пояснює завзятість російських військ.

Раніше Фокус розповідав, що зима допомогла Росії поліпшити ситуацію на фронті, але ненадовго. Усе через те, що ЗСУ змогли адаптуватися до холодів.

Нагадаємо, що на думку експертів з New York Times, втрата Донецької області зробить Україну більш вразливою для можливого майбутнього нападу Росії. Зараз території Донбасу, контрольовані Києвом, є найбільш укріпленими на фронті.