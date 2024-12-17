Загроза захоплення Торецька: чому місто таке важливе для окупантів, — ОТГ "Луганськ" (карта)

Для противника населений пункт, де точаться бої буквально за кожну хату, має значне медійне та психологічне значення, що пояснює завзятість російських військ.

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Російські окупанти продовжують активні штурми в районі Торецька Донецької області, не припиняючи спроб захопити стратегічно важливе місто. У населеному пункті тривають напружені міські бої, в яких противник втрачає велику кількість живої сили. Про те, чому для ЗС РФ важливий Торецьк, розповіла прессекретарка оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, Торецьк має для противника значне медійне та психологічне значення, що пояснює наполегливість російських військ у цій царині.

"Ворог не припиняє своїх штурмових дій. Торецьк для них важлива точка. Це місто для них важливе з медійної і скоріше психологічної точки зору. І досі там точаться важкі міські бої", — зазначила вона.

Речниця також підкреслила, що російські війська зазнають значних втрат серед особового складу. Противник продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів", закидаючи позиції українських сил оборони хвилями піхоти, щоб спробувати прорвати оборонні рубежі.

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"Зараз росіяни втрачають у місті велику кількість особового складу, оскільки закидають позиції Сил оборони "м'ясом", щоб спробувати прорвати оборону", — додала Бобовнікова.

Таким чином, ситуація в районі Торецька залишається напруженою. Українські сили продовжують утримувати позиції, завдаючи противнику відчутних втрат.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу підрозділи російських військ 12 разів намагалися просунутися в районах Торецька і Щербинівки.

Згідно з картографічними даними порталу DeepState, російські сили за останні 10 днів просунулися у східній частині Торецька, а також південніше — у мікрорайоні Забалка. Однак північна і західна частина міста залишається під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій у Торецьку. 7 грудня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Торецьку. 17 грудня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, за словами спікерки ОТГ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, у Торецьку тривають запеклі бої практично за кожен будинок і навіть поверх. Тому складно сказати, яка частина населеного пункту залишається під контролем українських сил, а яку окупував противник.

5 грудня стало відомо, що українські захисники завдали контрудару південніше за Торецьк — у районі селища Нелипівка. При цьому у противника на цьому напрямку сконцентровано велике угруповання військ.