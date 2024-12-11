Битви, які визначать результат війни — що може трапитися у 2025 році під Торецьком і Покровськом
Бої за агломерацію Покровськ-Мирноград будуть довгими та вирішальними за ініціативу у 2025 році — та в принципі, у всій війні, пророкує військовий кореспондент Богдан Мірошников. Те саме можна сказати й про Торецьк, де ситуація сильно ускладнилася, але місто тримається і триматиметься.
Торецьк
Ворог, на жаль, встановив контроль над териконами шахти "Центральна" та більшістю будівель на території. Поки ще не закріпився, тому ситуація теоретично може змінитися.
Також, 90% багатоповерхівок в місті під контролем ворога.
Район Забалка втрачено.
Але поки все ж вдається стримувати ворога у районі Неліпівки-Леонідвки.
Єдине що, втрата контролю над шахтою "Центральна" дає ворогу можливість здійснити розрізний удар між Неліпівкою та Щербинівкою та створити мішок для оборонців залишків Неліпівки.
З іншого боку, ворог дуже хоче захопити шахту "Торецьку" з її териконами. Поки що наші воїни тримають той район та підходи до нього.
Не дивлячись на все, Торецьк ще тримається та буде триматися!
Ворог там максимально обмежений в маневрах, тому штурмує в лобову, зазнавши величезних втрат.
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Покровськ
Найважливіші населені пункти для оборони Покровська-Мирнограда — це Новоекономічне, Родинське, Гришине та Удачне.
Туди ж лінія Сухий Яр-Лисівка-Даченське-Зелене.
Під контролем Сил Оборони залишаються 7 з 9 основних доріг, розташованих довкола Покровська та Мирнограда. Агломерація чудово зʼєднана з основними артеріями додатковими шляхами обʼїзду. Просто так охопити всю агломерацію не вийде.
Тут вже більше питання в тому, що для ворога буде простіше та яка буде обрана стратегія — охоплення чи лобові штурми.
У випадку з російськими мразотами, ще геть невідомо, що для них простіше — йти обмеженими силами через фланги міцного району оборони чи йти на той самий район всіма силами в лобову.
Бої за агломерацію будуть довгими та вирішальними за ініціативу у 2025 році — та в принципі, у всій війні.
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