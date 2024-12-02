Загроза для Слов'янська і Краматорська: наскільки реальним є захоплення Росією міст Донбасу

Усе, Донецьку область ми втратимо повністю за півтора місяця. Змиріться. Не вірите? Це не я сказав, це Мар'яна Безугла сказала, що до 20 січня втратимо Донеччину. А вона вам не якийсь молодший сержант Сазонов, а цілий народний депутат. А тут ще голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях учора заборонив усі освітні та культурні заходи, в реалі, а не онлайн, у місті. Мені відразу пишуть — готує місто до вуличних боїв? Ну, якщо комусь недостатньо слів аж цілого нардепа, а цікава моя думка — напишу.

Ні, голова ВА Слов'янська не готує місто до вуличних боїв. До можливих прильотів — так. А коли готують до вуличних боїв, тут можна говорити тільки про евакуацію цивільних і ніяк інакше. А ось якщо люди зберуться на концерт і туди прилетить КАБ або ракета — з нього спитають. А ракети по Слов'янську і Краматорську прилітають давно. І підльотний час — хвилини. Тож нуль сенсацій, місцеві все це прекрасно знають і знають давно. Щодо сміливої заяви пані Безуглої... я не погоджуся

Що ми маємо зараз у Донецькій області. Дуже важка ситуація на Курахівському напрямку. Не критична, як два тижні тому. Але важка. Противник кидає туди максимум, намагається обходити по флангах. Де не вдається, розширює фланги. Це постійно потребує нових і нових ресурсів, за страшних втрат. У цій ситуації навіть повністю компенсувати втрати на Покровському вже не виходить. І це зараз найважчий напрямок. А в окупанта ще є Куп'янськ. Є Курська область. Де теж встановлені завдання, терміни і страшні втрати.

Важливо

"Російська операція" і втрата Покровська: Безугла розкритикувала призначення Драпатого у Генштаб

У цих умовах всерйоз загрожувати агломерації Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка просто не вистачить ресурсів. Для розуміння — для штурму Авдіївки противник сконцентрував на тій ділянці понад 100 тисяч особового складу. Скільки знадобилося часу? І вони досі не відновилися після божевільних втрат у тих штурмах. Костянтинівка набагато більша. І в окупантів там і близько немає 100 тисяч і тієї кількості техніки. І не буде. А саме Костянтинівкою з півдня починається ця агломерація. Але до Костянтинівки ще треба дійти. Через Торецьк або Часів Яр. Де вони загрузли? У маленьких Торецьку і Часику. Тож дійти до Констахи — спірне і непросте завдання. Штурмувати? Це надовго. Навічно. Про Дружківку, Краматорськ і Слв'янськ із цього напрямку й говорити не варто.

Єдина загроза наступу на Слов'янськ — з півночі. З боку Лимана. Цей напрямок взагалі ключовий для всієї групи військ, які утримують цю частину Донецької області. Ось тільки про цю загрозу давно чудово знають у Генштабі й ОСУВ "Хортиця". Тому за всіх зусиль і жорстких штурмів на Лиманському напрямку у противника за останні півроку жодних тактичних поступок немає. І, сподіваюся, не буде.

Курахове ми можемо втратити, такий ризик є. Агломерацію "Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ" — зараз ні. Немає жодних передумов для цього. За найгіршого сценарію за зиму противник підійде до Костянтинівки. Де його, відкрию військову таємницю, давно й конкретно чекають. Так що я б ризикнув порадити всім заспокоїтися. І ось у цьому конкретному випадку не слухати цілого народного депутата, а довіряти військовим. Навіть із куди менш значущим у реєстрі про ранги статусом. Мол. сержант Сазонов доповідь закінчив.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо