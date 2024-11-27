ЗСУ в районі Часового Яру "розвалили" штурм росіян на новітній БМД з десантом (відео)

Загарбники намагались влаштувати механізований штурм позицій українських захисників на новітніх БМД-4, скориставшись погіршенням погодних умов.

В районі міста Часів Яр на Донеччині ЗС РФ намагалися прорватися через канал "Сіверський Донець — Донбас". Спроба виявилася невдалою для окупантів. Вони втратили 7 одиниць бойових машин десанту. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. короля Данила.

"Загарбники намагались влаштувати механізований штурм позицій 24 ОМБр імені короля Данила. Окупанти хотіли скористатися складними погодними умовами, але при спробі перетину каналу Сіверський Донець — Донбас їх "любʼязно" зустріли наші міни. Далі ворог був добитий дронами та артилерією", — йдеться в повідомленні.

Під час штурму автопарк росіян зменшився на 7 одиниць бойових машин десанту новітнього зразка разом із особовим складом.

"В цій невдалій атаці м*сковити втратили техніки на суму понад 11 мільйонів доларів", — резюмували в 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що раніш ЗС РФ змогли переправитися через річку Оскіл на Харківщині і зайняти позиції однієї із бригад ЗСУ. Ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного переплив Оскіл та закріпився на західному березі.

Також ЗСУ вдалося відкинути російських загарбників від міста Куп’янськ у Харківській області.