ВСУ в районе Часового Яра "развалили" штурм россиян на новейшей БМД с десантом (видео)

Захватчики пытались устроить механизированный штурм позиций украинских защитников на новейших БМД-4, воспользовавшись ухудшением погодных условий.

В районе города Часов Яр Донецкой области ВС РФ пытались прорваться через канал "Северский Донец — Донбасс". Попытка оказалась неудачной для оккупантов. Они потеряли 7 единиц боевых машин десанта. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Даниила.

"Захватчики пытались устроить механизированный штурм позиций 24 ОМБр имени короля Даниила. Оккупанты хотели воспользоваться сложными погодными условиями, но при попытке пересечения канала Северский Донец — Донбасс их "любезно" встретили наши мины. Далее враг был добит дронами и артиллерией", — говорится в сообщении.

Во время штурма автопарк россиян уменьшился на 7 единиц боевых машин десанта новейшего образца вместе с личным составом.

"В этой неудачной атаке м*сковые потеряли техники на сумму более 11 миллионов долларов", — резюмировали в 24-й ОМБр.

Напомним, что ранее ВС РФ смогли переправиться через реку Оскол на Харьковщине и занять позиции одной из бригад ВСУ. Враг совершил довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыл Оскол и закрепился на западном берегу.

Также ВСУ удалось отбросить российских захватчиков от города Купянск в Харьковской области.