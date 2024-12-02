Угроза для Славянска и Краматорска: насколько реален захват Россией городов Донбасса

Все, Донецкую область мы потеряем полностью за полтора месяца. Смиритесь. Не верите? Это не я сказал, это Марьяна Безуглая сказала — что до 20 января потеряем Донетчину. А она вам не какой-то младший сержант Сазонов, а целый народный депутат. А тут еще глава военной администрации Славянска Вадим Лях вчера запретил все образовательные и культурные мероприятия, в реале, а не онлайн, в городе. Мне сразу пишут — готовит город к уличным боям? Ну, если кому-то недостаточно слов целого нардепа, а интересно мое мнение — напишу.

Нет, голова ВА Славянска не готовит город к уличным боям. К возможным прилетам — да. А когда готовят к уличным боям, тут можно говорить только про эвакуацию гражданских и никак иначе. А вот если люди соберутся на концерт и туда прилетит КАБ или ракета — с него спросят. А ракеты по Славянску и Краматорску прилетают давно. И подлетное время — минуты. Так что ноль сенсаций, местные все это прекрасно знают и знают давно. Что до смелого заявления пани Безуглой… я не соглашусь

Что мы имеем сейчас по Донецкой области. Очень тяжелая ситуация на Кураховском направлении. Не критическая, как две недели назад. Но тяжелая. Противник бросает туда максимум, пытается обходить по флангам. Где не получается, расширяет фланги. Это постоянно требует новых и новых ресурсов, при страшных потерях. В этой ситуации даже полностью компенсировать потери на Покровском уже не получается. И это сейчас самое тяжелое направление. А у оккупанта еще есть Купянск. Есть Курская область. Где тоже установлены задачи, сроки и страшные потери.

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В этих условиях всерьез угрожать агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка просто не хватит ресурсов. Для понимания — для штурма Авдеевки противник сконцентрировал на том участке более 100 тысяч личного состава. Сколько потребовалось времени? И они до сих пор не восстановились после сумасшедших потерь в тех штурмах. Константиновка гораздо больше. И у оккупантов там и близко нет 100 тысяч и того количества техники. И не будет. А именно Константиновкой с юга начинается эта агломерация. Но до Константиновки еще надо дойти. Через Торецк или Часов Яр. Где они увязли? В маленьких Торецке и Часике. Так что дойти до Констахи — спорная и непростая задача. Штурмовать? Это надолго. Навечно. Про Дружковку, Краматорск и Славянск с этого направления и говорить не стоит.

Единственная угроза наступления на Славянск — с севера. Со стороны Лимана. Это направление вообще ключевое для всей группы войск, удерживающих эту часть Донецкой области. Вот только про эту угрозу давно отлично знают в Генштабе и ОСУВ "Хортица". Потому при всех усилиях и жестких штурмах на Лиманском направлении у противника за последние полгода никаких тактических уступок нет. И, надеюсь, не будет.

Курахово мы можем потерять, такой риск есть. Агломерацию "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" — в настоящий момент нет. Нет никаких предпосылок для этого. Даже при самом плохом сценарии за зиму противник подойдет к Константиновке. Где его, открою военную тайну, давно и конкретно ждут. Так что я бы рискнул посоветоваться всем успокоиться. И вот в данном конкретном случае не слушать целого народного депутата, а доверять военным. Даже с куда менее значимым в реестре о рангах статусе. Мл. сержант Сазонов доклад закончил.

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